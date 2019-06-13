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Спорт перш за все! Сінді Кроуфорд показала, як підтримує себе у формі

Lite » Краса 13.06.2019 - 19:29
Спорт перш за все! Сінді Кроуфорд показала, як підтримує себе у формі
Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

53-річна знаменитість не розслабляється

Сінді Кроуфорд відома своєю пристрастю до здорового способу життя, правильного харчування і регулярних фізичних навантаженнь. Вона не раз зізнавалася, що саме вони є головними секретами її краси. І супермодель не має наміру зраджувати своїм принципам ні в будні, ні на відпочинку. Кілька годин тому вона довела це, опублікувавши у своєму мікроблозі короткий ролик. Кроуфорд займається з особистим тренером Сарою Хагаман. Знаменита красуня вперто робить випади, намагаючись контролювати дихання. Робота кипить на тлі мальовничого пляжного пейзажу, який, здавалося б, розслаблює, а не спонукає до дій. Свою струнку фігуру вона підкреслила яскраво-червоними легінсами і білим топом. "Ранкове тренування в Малібу", – написала вона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cindy Crawford (@cindycrawford)

Сінді Кроуфорд показала нове ранкове тренування (відео: instagram.com/cindycrawford)

Тренер знаменитої моделі була більш промовистою. Вона запостила те ж саме відео і написала розгорнутий надихаючий пост: "Так ми працюємо в середу. Ми тренуємося, щоб стати сильними, поліпшити кровообіг, з'єднатися з собою і оточенням. Та хей, якщо ми станемо трохи більш підтягнутими і стрункими, це теж працює! Я раджу вам зосередитися на своєму ЗДОРОВ'Ї, решта прийде з послідовністю і зусиллям".

Спорт перш за все! Сінді Кроуфорд показала, як підтримує себе у форміНе минає і дня, щоб Сінді не зайнятися спортом (фото: instagram.com/cindycrawford)

Звичайно ж, шанувальники визнаної красуні не стали мовчати. Вони засипали Сінді зізнаннями в коханні і захопленням її стійкістю і стрункістю. Багато подякували за надихаючий приклад.

Спорт перш за все! Сінді Кроуфорд показала, як підтримує себе у форміСмузі і соки постійно в меню красуні (фото: instagram.com/cindycrawford)

Сама Сінді також нещодавно висловилася з приводу свого віку і модельної кар'єри. Вона виступила на конференції, влаштованій порталом WWD, де дала відверті коментарі і відповіла на багато запитаннь шанувальників. Приміром, Сінді розповіла, що вважає важливим активну участь моделей за 50 в зйомках, в тому числі оголених. Таким чином, вони показують справжню красу зрілих жінок.

Спорт перш за все! Сінді Кроуфорд показала, як підтримує себе у форміКраса вимагає щоденних невеликих зусиль, впевнена зірка (фото: instagram.com/cindycrawford)

Також вона розповіла, що користується для підтримки свого зовнішнього вигляду найчастіше косметикою марки Meaningful Beauty, яку створила сама. Серед інших б'юті-правил: менше засмагати, не палити і не зловживати алкоголем.

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