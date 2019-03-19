Популярний фітнес-блогер показала улюблені вправи для преса

Ілюстративне фото (instagram.com/tanyatgym)

Дівчина безкоштовно ділиться в мережі корисними порадами та вправами

Фітнес-блогер Таня - звичайна 27-річна дівчина, яка змогла домогтися красивої і підтягнутої фігури і тепер із задоволенням ділиться досвідом в мережі. У її Instagram-аккаунта вже 261 тисяча підписників, адже її поради прості та ефективні.

У новому ролику дівчина показала свої улюблені вправи на прес. Кожне вона зняла в окремому короткому відео.

Отже, що потрібно робити, щоб отримати плаский живіт і пружні м'язи преса.

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Відео: (instagram.com/tanyatgym)

1. Підйом з дотиком до ноги

20/3

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2. Зміна положення з упором на руки

15/3

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3. Підйом з підлоги на одній нозі

10/4

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4. Нахили ніг з випрямленням

15/3

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Фото (instagram.com/tanyatgym)

5. Біг на місці

30сек/3

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6. Торкання ніг до сідниць у стрибку

8/3

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7. Розведення ніг стрибком в планці

30сек/3

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При цьому тренер наголосила, що не варто дуже старатися і тренувати прес надто часто.

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