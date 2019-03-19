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Популярний фітнес-блогер показала улюблені вправи для преса

Lite » Краса 19.03.2019 - 08:51
Популярний фітнес-блогер показала улюблені вправи для преса
Ілюстративне фото (instagram.com/tanyatgym)

Дівчина безкоштовно ділиться в мережі корисними порадами та вправами

Фітнес-блогер Таня - звичайна 27-річна дівчина, яка змогла домогтися красивої і підтягнутої фігури і тепер із задоволенням ділиться досвідом в мережі. У її Instagram-аккаунта вже 261 тисяча підписників, адже її поради прості та ефективні.

У новому ролику дівчина показала свої улюблені вправи на прес. Кожне вона зняла в окремому короткому відео.

Отже, що потрібно робити, щоб отримати плаский живіт і пружні м'язи преса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Фітнес блогер (@tanyatgym)

Відео: (instagram.com/tanyatgym)

1. Підйом з дотиком до ноги
20/3

2. Зміна положення з упором на руки
15/3

3. Підйом з підлоги на одній нозі
10/4

4. Нахили ніг з випрямленням
15/3
Популярний фітнес-блогер показала улюблені вправи для преса

Фото (instagram.com/tanyatgym)

5. Біг на місці
30сек/3

6. Торкання ніг до сідниць у стрибку
8/3

7. Розведення ніг стрибком в планці
30сек/3

При цьому тренер наголосила, що не варто дуже старатися і тренувати прес надто часто.

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