Проблемна зона: Аніта Луценко пояснила, як прибрати в'ялу внутрішню частину стегна

Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Луценко радить не соромитися уточнювати деякі деталі у гінеколога

Аніта Луценко, яка раніше розповіла, чи можна пити алкоголь під час схуднення, відповіла на, мабуть, одне з найбільш "болючих" питань, що виникає у багатьох жінок під час схуднення та активних тренувань. Так, одна з найбільш складних зон нашого тіла — це внутрішня частина стегон. Необхідні дійсно тривалі і наполегливі тренування, щоб привести цю частину в тонус, підтягнути і зробити пружною і красивою.

При цьому на своїй instagram-сторінці Аніта Луценко детально і без сорому пояснила, як можна підтягнути ці м'язи і які найбільш поширені фактори призводять до їх в'ялості.

Так, з подібною проблемою стикаються жінки, які народжували. Також в зоні ризику — жінки, які піднімали тяжкості під час вагітності. До речі, сюди ж фітнес-тренер включає невірні тренування, які не розраховані для вагітних. А також присідання зі штангою після пологів.

Ще "під ударом" — жінки після 40-ка, а також ті, у кого немає сексу два рази на тиждень.

"Вам потрібно тренувати м'язи тазового дна щодня!" — уточнює Луценко.

Фітнес-тренер Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Отже, для вирішення проблеми в'ялості внутрішньої частини стегна Аніта радить скористатися скороченням м'язів за методикою Кегель.

"50-100 скорочень за методикою Кегель. Скоротити все, що зможете (крім ануса) і дуже повільно розслабити. При цьому значно підтягується живіт", — описує фітнес-тренер.

При цьому Луценко радить звернутися з цим питанням до гінеколога і не соромитися його питати про це.

"Нетриманням сечі страждають 40% жінок на Землі (я була в шоці, дізнавшись)! Але це можна вирішити! Кегель або Лазерна корекція. Спочатку спробуйте вправи Кегеля. Не соромтеся запитувати лікарів! Хороший гінеколог повинен підказати!" — каже Луценко.

Звичайно ж, Аніта настійно рекомендує не забувати про фітнес-тренування.

До речі, до цього Аніта Луценко показала одну з вправ для струнких ніг і підтягнутих сідниць. Сідати можна на стілець або лавку в спортзалі. Виконувати 3 підходи по 20 разів.

Відео: instagram.com/anitasporty

Нагадаємо, раніше Аніта Луценко показала прихований цукор в популярних напоях та солодощах.

Також фітнес-тренер показала кращу "жіночу вправу".