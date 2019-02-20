Замість присідань: Аніта Луценко показала кращу "жіночу вправу" (відео)

Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Завдання на сьогодні – або 10 тис. кроків, або танці

Відома фітнес-тренер Аніта Луценко активно підбадьорює своїх підписниць не здаватися і продовжувати челлендж "14 днів без солодкого". Тим більше, якщо ви все робили правильно, то на даний момент (другий тиждень) вам повинно бути набагато легше відмовляти собі з різних ласощах і підсолоджувачах.

Якщо вам навіть на 10-й день складно, Луценко ділиться цікавим лайфхаком. Так, фітнес-тренер рекомендує не думати постійно і не відраховувати дні до кінця челленджа. Замість цього думайте тільки про сьогоднішній день.

"Ось сьогодні не зможете з'їсти цукор? Звичайно! Це легко один день! Так і налаштовуйте себе всього на один день, а завтра вирішите продовжуєте чи ні", — пише Луценко.

Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Також не забувайте, що в рамках виклику "14 днів без солодкого" важливо не тільки не їсти смаколики, але також не забувати про фізичну активність. Буквально кожен день Луценко дає завдання і показує відео вправи.

Сегодня фітнес-тренер радить виконати незвичайну активність — танцювати вдома!

Це може бути як сальса, зумбі, так і хіп-хоп — танцюйте в задоволення. При цьому тренер неодноразово зазначала, що особливо жінкам важливі не тільки силові тренування, але і танцювальні – щоб відчути своє тіло і бути жіночною.

Тому вмикайте відео Аніти або знаходите в інтернеті відеоуроки – і танюйте!

Відео: instagram.com/anitasporty

Також включіть в програму своїх щоденних тренувань наступні вправи від Аніти Луценко: планка-гірка для преса і спини, а також вправа для зміцнення м'язів ніг.

Нагадаємо, що до цього Аніта розповіла всю правду про прості вуглеводи.