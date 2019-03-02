53-річна Сінді Кроуфорд показала комплекс вправ для ідеальної фігури

Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Кроуфорд обожнює займатися з фітнес-гумкою

Супермодель Сінді Кроуфорд нещодавно відсвяткувала 53-річчя. При цьому стрункості Кроуфорд, як вона молодо виглядає, може позаздрити навіть 25-річна дівчина.

Кроуфорд неодноразово повторювала, що "життя — це рух". І хоча Кроуфорд у всьому намагається шукати баланс і в пріоритеті у неї в будь-якому разі спілкування з рідними і друзями, модель намагається хоча б мінімально розім'ятися. При цьому Кроуфорд обов'язково виконує комплекс базових вправ. По-перше, це м'язи рук – одна з найбільш складних зон нашого тіла. Адже часом так просто "запустити" їх отримати у подарунок в'ялі негарні руки.

Фітнес-гумка – один з найулюбленіших "спортивних аксесуарів" Сінді Кроуфорд! pic.twitter.com/nDUqNYaLEb — MyGlamWish (@glam_wish) March 1, 2019

Також Кроуфорд робить комплексу вправ на прес і м'язи ніг. До речі, один з улюблених спортивних снарядів супермоделей 90-х – це еластична фітнес-гумка, з допомогою якої можна виконати десятки різноманітних вправ і задіяти всі групи м'язів. Такими вправами Кроуфорд поділилася зі своїми instagram-підписниками.

До речі, фітнес-тренер супермоделі Сара Хагаман також прокоментувала ці тренування. Цікаво, що Сара також настійно радить своїм підписницям купити такі гумки. Тренер пояснює, що це універсальний "снаряд", передає myglamwish.com.

Сінді Кроуфорд виконує комплекс вправ для зміцнення м'язів рук. Ноги "тримає в тонусі" фітнес-гумка pic.twitter.com/fdxdNdJsGL — MyGlamWish (@glam_wish) March 1, 2019

Хагаман прокоментувала правильність виконання вправи для рук.

"Виконуючи цю вправу, переконайтеся, що ваш лікоть зафіксований на місці, коли рука витягується вперед. Відводячи руку назад, згинайте її в лікті на 90 градусів", - каже фітнес-тренер.

Фітнес-гумка – один з найулюбленіших "спортивних аксесуарів" Сінді Кроуфорд! pic.twitter.com/YtL8WiShQa — MyGlamWish (@glam_wish) March 1, 2019

Нагадаємо, раніше ми давали топ-5 секретів вічної молодості Сінді Кроуфорд.

Ми уточнювали, що Кроуфорд, як і раніше тренується 5 разів на тиждень. І все ж супермоодели вдається знайти час на сім'ю, роботу і хобі. Сінді не женеться фанатично відвідувати кожен день зал. Модель не засмучується, якщо доводиться пропустити тренування.

Серед улюблених вправ: присідання, випади, вправи для преса – прості речі часом працюють краще за все, переконана модель. Ще вона обожнює йогу і іноді ходить на хайкінг.