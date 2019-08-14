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Худнемо без відчуття голоду: як правильно організувати харчування

Lite » Їжа 14.08.2019 - 14:57
Худнемо без відчуття голоду: як правильно організувати харчування
Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

Експерт пояснила, як уникнути відчуття голоду протягом дня

Частино під час тієт тих, хто худне буквально переслідує відчуття голоду, яке вони стійко терплять. Але потрібно чи це робити і що зробити, щоб уникнути дискомфорту і бажання весь час щось з'їсти? Про те, як правильно організувати харчування і розпрощатися з голодом назавжди, розповіла в Instagram експерт по схудненню Катя Медушкина.

Перше, що хвилює бажаючих позбавиться про зайвих кіло – це меню, адже багато хто вже пробував худнути, але стикалися з одними і тими ж проблемами:

  • Постійне відчуття голоду, якого всі тепер бояться. Весь час хочеться їсти, але сир, гречка і суха грудка більше не лізуть. Або до вечора ліміт калорій закінчився, а є, як і раніше хочеться. Так собі відчуття, погодьтеся.

Худнемо без відчуття голоду: як правильно організувати харчування

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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  • Після голодування починається обжерливість. І організм починає активно запасати жир. В результаті можна набрати навіть більше, ніж вийшло скинути.
  • Через голод весь час відчуваєш себе злим, невдоволеним життям. Зриваєшся на колегах або на своїх близьких. Перепади настрою, плаксивість, агресія - це постійні супутники людини, яка сидить на дієті.

Худнемо без відчуття голоду: як правильно організувати харчування

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Енергії немає, голова не працює. Весь час хочеться спати, стан розбите. Це все через нестачу речовин, які необхідні організму.

Експерт попереджає, що голодувати – це не вихід. Що насправді вам допоможе наступне:

  • Раціональне харчування. Не просто правильне харчування, як зараз модно говорити. А здорове, збалансоване і РІЗНОМАНІТНЕ харчування. Щоб у ваш організм надходили всі необхідні речовини, не було перепадів настрою, головних болів, втоми і постійного бажання з'їсти щось заборонене.

Худнемо без відчуття голоду: як правильно організувати харчування

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Харчуватися потрібно кожні 2,5-3 години, щоб не було стрибків інсуліну. Ви не будете відчувати себе голодною, а значить, не будете в підсумку переїдати.
  • Дефіцит калорій не більше 20%. Так організм не буде перебувати у стресі, а значить, не буде запасати в жир кожну зайву калорію.

Худнемо без відчуття голоду: як правильно організувати харчування

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Нагадаємо, що дієтолог Світлана Фус розповіла про грамотне поєднання харчування і тренувань.

Раніше дієтолог Альбіна Комісарова дала відповідь на питання, що турбує багатьох з тих, хто худне питання: скільки разів на день потрібно харчуватися.

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