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Як не набирати зайву вагу: топ-8 хитрощів для стрункої фігури

Lite » Краса 30.09.2019 - 14:37
Як не набирати зайву вагу: топ-8 хитрощів для стрункої фігури
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт перерахувала, які звички допоможуть зберегти фігуру

Вже схудли, але боїтеся знову набрати вагу? Або ж поки що фігура у порядку, однак є побоювання обзавестися зайвим за осінь-зиму? Лікар і фітнес-тренер Катерина розповіла у своєму блозі Instagram kate_pro_fit, які хитрощі допоможуть вам цього уникнути і залишитися стрункими.

Топ-8 корисних звичок у харчуванні, які не дадуть набрати зайву вагу:

1. Їжте їжу повільно.

Центр насичення спрацьовує тільки через 20 хвилин після прийому їжі, тому чим повільніше ти їси, тим менше ризик з'їсти щось надміру

2. Постійно хочеться їсти? - Пийте воду.

Попили води, їсти перехотілося - це була спрага, а не голод; їсти все одно хочеться? Тоді це голод і можна щось з'їсти.

Як не набирати зайву вагу: топ-8 хитрощів для стрункої фігури

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Добре спіть кожну ніч.

Поганий сон є одним з найсильніших чинників ризику для збільшення ваги, так що піклуватися про сон важливо.

4. Ставтеся до всього простіше, бережіть свою нервову систему.

Чули вислів "всі хвороби від нервів"? Так от, ожиріння теж часто від нервів.


5. Їжте цілі, необроблені продукти.

Салат зі свіжих овочів, швидше і корисніше, ніж рагу.

Як не набирати зайву вагу: топ-8 хитрощів для стрункої фігури

Ілюстративне фото (pexels.com)

6. Уникайте солодких напоїв та фруктового соку.

7. Додавайте клітковину в каші.

Корисно не тільки для фігури, але і для кишечника.

Як не набирати зайву вагу: топ-8 хитрощів для стрункої фігури

Ілюстративне фото (pexels.com)

8. Пийте каву або чай.

Якщо ви любите каву або чай, то пийте стільки, скільки хочете, оскільки кофеїн може стимулювати метаболізм на 3-11%.

Як не набирати зайву вагу: топ-8 хитрощів для стрункої фігури
Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, дієтолог Наталія Кошкіна поділилася порадами, як ефективно худнути в повсякденному житті.

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