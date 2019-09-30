Як не набирати зайву вагу: топ-8 хитрощів для стрункої фігури

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт перерахувала, які звички допоможуть зберегти фігуру

Вже схудли, але боїтеся знову набрати вагу? Або ж поки що фігура у порядку, однак є побоювання обзавестися зайвим за осінь-зиму? Лікар і фітнес-тренер Катерина розповіла у своєму блозі Instagram kate_pro_fit, які хитрощі допоможуть вам цього уникнути і залишитися стрункими.

Топ-8 корисних звичок у харчуванні, які не дадуть набрати зайву вагу:

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1. Їжте їжу повільно.

Центр насичення спрацьовує тільки через 20 хвилин після прийому їжі, тому чим повільніше ти їси, тим менше ризик з'їсти щось надміру

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2. Постійно хочеться їсти? - Пийте воду.

Попили води, їсти перехотілося - це була спрага, а не голод; їсти все одно хочеться? Тоді це голод і можна щось з'їсти.



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⠀Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

3. Добре спіть кожну ніч.

Поганий сон є одним з найсильніших чинників ризику для збільшення ваги, так що піклуватися про сон важливо.

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4. Ставтеся до всього простіше, бережіть свою нервову систему.

Чули вислів "всі хвороби від нервів"? Так от, ожиріння теж часто від нервів.

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5. Їжте цілі, необроблені продукти.

Салат зі свіжих овочів, швидше і корисніше, ніж рагу.





⠀Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

6. Уникайте солодких напоїв та фруктового соку.

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7. Додавайте клітковину в каші.

Корисно не тільки для фігури, але і для кишечника.



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Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

8. Пийте каву або чай.

Якщо ви любите каву або чай, то пийте стільки, скільки хочете, оскільки кофеїн може стимулювати метаболізм на 3-11%.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Нагадаємо, дієтолог Наталія Кошкіна поділилася порадами, як ефективно худнути в повсякденному житті.

Раніше експерт по правильному харчуванню Катя Медушкина дала поради, як уникнути почуття голоду під час схуднення.