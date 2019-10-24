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Як не погладшати за зиму: поради дієтолога

Lite » Краса 24.10.2019 - 15:48
Як не погладшати за зиму: поради дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт дала прості, але ефективні рекомендації

Ця проблема знайома багатьом - в холодну пору року зайві кілограми так і "чіпляються" до нас, в результаті до весни ви непомітно для себе поправляєтеся. Як цього уникнути, розповіла на своїй сторінці в instagram експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкина. До речі, вона ж недавно навчила, як ефективно позбутися зайвих кіло, які ніяк не хочуть йти.

Дієтолог дала прості, але досить ефективні поради.

Виключити втрату тепла

Як би це банально не звучало, але одягайся тепло, не дозволяй собі мерзнути! Тепло - це енергія. І для її відновлення організм хоче отримувати нові калорії. В результаті ви починаєте неконтрольовано їсти.

Це, звичайно, звучить здорово - прибігла додому з морозу, навернула наваристих кулешу, хліба з салом, картопельки з котлеткою, "заполірувала" чаєм з булочками - ось і зігрілася! Тільки вгадай, куди відкладеться все це "паливо", в якому денна норма калорій?

Як не погладшати за зиму: поради дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Пити багато гарячого

Тобто грітися не їжею, а, наприклад, чаєм. Я взагалі хочу дати вам міні-лайфхак: хочеш їсти - попий. Почуття голоду далеко не завжди таке, яким здається.

Як не погладшати за зиму: поради дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

Споживати достатню кількість КБЖУ

Калорії дають енергію, якої вам в холодну пору не вистачає. Зайва ні до чого, але її повинно бути досить! А правильний баланс нутрієнтів забезпечить раціональний розподіл цієї енергії.

Рухатися

Щоб зігрітися, треба ворушитися! І краще активно. Є можливість, купіть абонемент, тим більше що вже почалися всякі передноворічні акції та розпродажі. Немає можливості - нічого не заважає тренуватися вдома. У мережі купа різних продуктів платних і безкоштовних: і пости з вправами, і відео на Ютуб-каналі, і тренувальні комплекси можна придбати на будь-який смак - будь ласка, користуйтеся!

Як не погладшати за зиму: поради дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

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