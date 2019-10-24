Як не погладшати за зиму: поради дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт дала прості, але ефективні рекомендації

Ця проблема знайома багатьом - в холодну пору року зайві кілограми так і "чіпляються" до нас, в результаті до весни ви непомітно для себе поправляєтеся. Як цього уникнути, розповіла на своїй сторінці в instagram експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкина. До речі, вона ж недавно навчила, як ефективно позбутися зайвих кіло, які ніяк не хочуть йти.

Дієтолог дала прості, але досить ефективні поради.

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Виключити втрату тепла

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Як би це банально не звучало, але одягайся тепло, не дозволяй собі мерзнути! Тепло - це енергія. І для її відновлення організм хоче отримувати нові калорії. В результаті ви починаєте неконтрольовано їсти.

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Це, звичайно, звучить здорово - прибігла додому з морозу, навернула наваристих кулешу, хліба з салом, картопельки з котлеткою, "заполірувала" чаєм з булочками - ось і зігрілася! Тільки вгадай, куди відкладеться все це "паливо", в якому денна норма калорій?



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Пити багато гарячого

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Тобто грітися не їжею, а, наприклад, чаєм. Я взагалі хочу дати вам міні-лайфхак: хочеш їсти - попий. Почуття голоду далеко не завжди таке, яким здається.

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Ілюстративне фото (pexels.com)

Споживати достатню кількість КБЖУ

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Калорії дають енергію, якої вам в холодну пору не вистачає. Зайва ні до чого, але її повинно бути досить! А правильний баланс нутрієнтів забезпечить раціональний розподіл цієї енергії.

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Рухатися

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Щоб зігрітися, треба ворушитися! І краще активно. Є можливість, купіть абонемент, тим більше що вже почалися всякі передноворічні акції та розпродажі. Немає можливості - нічого не заважає тренуватися вдома. У мережі купа різних продуктів платних і безкоштовних: і пости з вправами, і відео на Ютуб-каналі, і тренувальні комплекси можна придбати на будь-який смак - будь ласка, користуйтеся!



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Раніше дієтолог Крістіна Шеремьетева розповіла, як "приручити" вечірній апетит.

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