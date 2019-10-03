Якщо зайві кіло неможливо зрушити з місця: експерт поділилася дієвою схемою

Експерт перерахувала головні помилки тих, хто худне
Часто після схуднення до жаданої цифри на вагах залишається зовсім трохи, але пару кіло зрадницьки "застрягли" та ніяк не хочуть йти. У чому ж причина і як зрушити вагу з мертвої точки написала на сторінці в Instagram експерт по правильному харчуванню і схудненню Катя Медушкина, яка навчила керувати почуттям голоду в процесі схуднення.
Фахівець розповіла про помилки, які часто допускаються в схудненні на останньому етапі, і пояснила, що з цим робити.
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Найбільш часта помилка тих, хто худне - скорочувати вуглеводи. Десь почули, що глюкоза відкладається в жир. Але глюкоза - це в першу чергу наша енергія!
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Чим більше ви урізаєте вуглеводи, тим більше організм тримається за накопичені жири - резервне джерело енергії. Він його не віддасть, навіть якщо ви будете їсти дуже мало. Навчиться виживати на мінімумі, а буде справлятися за рахунок уповільнення обмінних процесів.
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Щоб організм віддав жировий запас, йому треба дати інший вид енергії. Тому вуглеводами ні в якому разі не можна нехтувати!
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Друга омана - скорочувати жири, вважаючи, що вони перетворюються в жир. Це особливо небезпечно для післяпологового періоду та віку 35+. Жири - основний будівельний матеріал для жіночих гормонів. Немає будівельного матеріалу - і організм знову ж буде триматися за запасені жири.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Що робити?
Раніше фітнес-тренер Анастасія Ковальова поділилася правилами вживання солодощів під час схуднення.
Нагадаємо, що дієтолог Катерина Пашко навчила позбавлятися від зайвих кіло без дієт.