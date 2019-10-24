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Как не поправиться за зиму: советы диетолога

Lite » Красота 24.10.2019 - 15:48
Как не поправиться за зиму: советы диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт дала простые, но эффективные рекомендации

Эта проблема знакома многим - в холодное время года лишние килограммы так и "пристают" к нам, в итоге к весне вы незаметно для себя поправляетесь. Как этого избежать, рассказала на своей странице в instagram эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина. К слову, она же недавно научила, как эффективно избавиться от лишних кило, которые никак не хотят уходить.

Диетолог дала простые, но весьма эффективные советы.

Исключить потерю тепла

Как бы это банально ни звучало, но одевайся тепло, не позволяй себе мерзнуть! Тепло - это энергия. И для ее восстановления организм хочет получать новые и новые калории. В результате вы начинаете неконтролируемо есть.

Это, конечно, звучит здорово - прибежала домой с мороза, навернула наваристых щей, хлеба с салом, картошечки с котлеткой, “заполировала” чайком с плюшками - вот и согрелась! Только угадай, куда отложится все это “топливо”, в котором дневная норма калорий?

Как не поправиться за зиму: советы диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Пить много горячего

То есть греться не едой, а, например, чаем. Я вообще хочу дать вам мини-лайфхак: хочешь есть - попей. Чувство голода далеко не всегда такое настоящее, каким кажется.

Как не поправиться за зиму: советы диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

Потреблять достаточное количество КБЖУ

Калории дают энергию, которой вам в холодное время не хватает. Лишняя ни к чему, но ее должно быть достаточно! А правильный баланс нутриентов обеспечит рациональное распределение этой энергии.

Двигаться

Чтобы согреться, надо шевелиться! И лучше активно. Есть возможность - купите абонемент, тем более что уже начались всякие предновогодние акции и распродажи. Нет возможности - ничего не мешает тренироваться дома. В сети куча различных продуктов платных и бесплатных: и посты с упражнениями, и видео на Ютуб-канале, и тренировочные комплексы можно приобрести на любой вкус - пожалуйста, пользуйтесь!

Как не поправиться за зиму: советы диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

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