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Що треба їсти на сніданок: топ-10 здорових варіантів від дієтолога

Lite » Їжа 22.10.2019 - 08:36
Що треба їсти на сніданок: топ-10 здорових варіантів від дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт зазначила, що не всі продукти можуть бути корисні вранці

Якщо ви не уявляєте свій ранок без сніданку, то краще вибирати більш здорові і корисні його варіанти. Дієтолог Катерина Пашко, яка раніше розповіла, як схуднути без дієт, на своїй сторінці в Instagram перерахувала 10 відмінних варіантів сніданку, які не нашкодять фігурі і здоров'ю.

"Сніданок - це час детоксу, очищення організму. В цей час йому просто не треба заважати. Якщо ми будемо їсти важку тваринну їжу, організм не те що не буде чистити, а буде завантажуватися ще більше. Пояснити це дуже легко. Ми діти природи, сильно пов'язані з нею. Вранці все тільки пробуджується, розкривається, набирає швидкість. Кишечник працює плавно, все набирає обертів і курка буде як пендаль підшлунковій, кишечнику", - зазначила експерт.

Важливо починати їсти коли хочеться, а не коли треба.

Топ-10 варіантів легкого й корисного сніданку:

1. Шок, але можна не снідати. Це стосується не всіх. Ми всі різні і людям з повільним метаболізмом сніданок просто протипоказаний. Зрозуміти дуже легко, це тим хто з ранку не хоче їсти. Зазвичай це люди, схильні до повноти, легко набирають вагу. Для таких людей ок без сніданку. Решта за відчуттями.

2. Просто 2-3 фрукта. У них є клітковина і енергія. Для тих хто зараз буде скиглити, що фруктами не наїстися, то я ходжу в спорт зал і снідаю фруктами. Просто треба звикнути.

Що треба їсти на сніданок: топ-10 здорових варіантів від дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Робити різні смузі. Ягоди, фрукти, додавати чіа, інше насіння, кокосове молоко.

4. Лляяна каша. Замочую насіння на ніч. Вранці перемелюю і додаю мед, ягоди.

Що треба їсти на сніданок: топ-10 здорових варіантів від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Чіа пудинг з кокосовим молоком і ягодами.

6. Авокадо і цільнозерновий бездріжджовий хліб, плюс салат.

Що треба їсти на сніданок: топ-10 здорових варіантів від дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

7. Пророщена гречка з ягодами і медом.

8. Кіноа з зеленню, насінням і оливковою олією.

9. Можна брати інші каші, перлова, булгур, пшоняна з овочами та ягодами, але не більше як виняток.

Що треба їсти на сніданок: топ-10 здорових варіантів від дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

10. Яйця можуть бути, рідко, все-таки це тваринний білок, важка їжа. Не смажені, а варені або пашот з салатом.

Що треба їсти на сніданок: топ-10 здорових варіантів від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, дієтолог Ольга Усенко поділилася дієвими способами, як не заїдати прийом їжі солодким.

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