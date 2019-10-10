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Як впоратися з вечірнім апетитом: дієтолог поділилася ефективними порадами

Lite » Краса 10.10.2019 - 14:33
Як впоратися з вечірнім апетитом: дієтолог поділилася ефективними порадами
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, як приборкати нічний голод

Буває, цілий день їсти не хочеться, а ввечері так і пасешся біля холодильника. Розумом розумієш, що не можна, погано для здоров'я, вага буде зайва, а все одно їси. І ось так жуєш ночами, набираєш вагу і засмучуєшся, а впоратися не можеш. Дієтолог Крістіна Шереметьєва склала просту, але дуже корисну шпаргалку, як впоратися з нічним апетитом, якою поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Як перемогти вечірній голод:

Шкідливе – геть з очей

Не провокуйте себе. Не тримайте на виду шкідливі продукти. Якщо перед вами ваза з цукерками, ви їх з'їсте, якщо в холодильнику шматочок тортика, він теж там довго не затримається.

А ще:

  • не ходіть в магазин голодною, купите зайві продукти.
  • Беріть в магазин конкретну суму грошей виключно на потрібні продукти.
  • За можливості йдіть у магазин пішки. Багато пішки не понесеш, купите найнеобхідніше.
  • Пишіть список покупок, щоб не витрачати гроші даремно.
  • Перед покупкою солодощів візуалізуйте проблеми, які викликає зайва вага.

Як впоратися з вечірнім апетитом: дієтолог поділилася ефективними порадами

Ілюстративне фото (pexels.com)

Уявіть, як у вас з'являється страшний целюліт на сідницях і стегнах. Як випирає живіт і з'являється "галіфе". Як ваші органи черевної порожнини плавають в морі вісцерального протилежного жовтого жиру. Як у вас не сходиться на талії улюблена спідниця, найкращі штани тріскаються на вас по швах. Як ниють коліна від зайвої ваги і мучить задишка. Як всередині вас живуть різні шкідливі організми, грибки і бактерії, для яких солодке середовище – найкраща для розмноження.

Пізній перекус

Якщо ви лягаєте спати пізно або зовсім не можете заснути без їжі, пізній перекус – ваше спасіння. Нежирний сир, заправлений таном або кефіром, відварна куряча грудка, нежирна риба на пару і овочі. Можна випити склянку теплого молока. Так ви не дозволите апетиту розгулятися не на жарт.

Нічний апетит – звір страшний і нещадний. На корені нищить наш метаболізм. Якщо ввечері ми поїли, а пропустили сніданок – цілий день в тілі буде накопичуватися жир.

Як впоратися з вечірнім апетитом: дієтолог поділилася ефективними порадами
Як впоратися з вечірнім апетитом: дієтолог поділилася ефективними порадами

Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog_kristina)

Як впоратися з вечірнім апетитом: дієтолог поділилася ефективними порадами

Ілюстративне фото (pexels.com)

Не забувайте пити воду!

Центр спраги і голоду в головному мозку знаходяться настільки близько, що, коли ми хочемо пити, нам здається, що ми хочемо їсти. Центр спраги збуджений і це збудження передається центру голоду. Ми не можемо розрізнити ці сигнали. Тому не забувайте протягом дня пити близько 2,5 л води. П'ємо маленькими ковтками і часто. І зневоднення, гальмуючого схуднення, не буде, і апетит під контролем.

А коли раптом накотить сильний голод, спочатку випийте склянку води. Можливо, ви просто хотіли пити. І якщо ж ви все-таки голодні, то після випитого склянки води ви явно багато з'їсти не зможете.


Як впоратися з вечірнім апетитом: дієтолог поділилася ефективними порадами

Ілюстративне фото (pexels.com)

Спіть спокійно!

Під час сну виробляється соматотропін – головний гормон жироспалювання. А також йде відновлення організму. Якщо ми довго не лягаємо спати, організм вимагає додаткової порції енергії. А нам найпростіше підбадьоритися, що-небудь з'ївши. В результаті у нас порушується гормональний баланс через недосипу, а вранці нам не хочеться їсти, і ми пропускаємо сніданок... Про наслідки відмови від сніданку ми говорили минулого разу. Не повторююсь.

Не зловживайте спеціями!

Спеції активують наші смакові рецептори і збуджують апетит. Щоб не переїдати, відмовтеся від спецій на вечерю.

Як впоратися з вечірнім апетитом: дієтолог поділилася ефективними порадами

Ілюстративне фото (pexels.com)

Чистите зуби відразу після вечері!

Це психологічна пастка. Якщо почистив зуби, начебто їсти вже не можна. Якщо у вас є ще вечірній перекус, чистіть зуби відразу після нього.

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