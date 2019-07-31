Попа як горіх: експерт поділилася вправами для пружних сідниць

Спеціаліст описла комплекс вправ для сідниць ідеальної форми
Стрункі і пружні сідниці красивої форми роблять жіночу фігуру особливо привабливою, але домогтися бажаного ефекту часом дуже непросто. Слід враховувати не тільки харчування і спосіб життя, але і гентику. Але все можна виправити. Як це зробити, на своїй сторінці в Instagram розповіла експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкина.
За її словами, форма сідниць закладена генетично, але на неї можна впливати за допомогою тренувань і раціонального харчування, змінюючи в бік більш гармонійної. Серце, трикутник, квардрат, коло - це умовні позначення форм, які кожна з нас спостерігає в дзеркалі.
Навіть вдала спочатку форма може бути зіпсована з роками нездоровим способом життя: відсутністю фізичних навантажень, сидячою роботою або, навпаки, неправильно підібраними або надмірними навантаженнями і, звичайно, неправильним харчуванням.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Найпоширеніші проблеми з сідницями:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Які вправи потрібно робити, якщо:
- румунська станова тяга;⠀
- випади з гантелями;⠀
- присідання з гантелями/штангою.
- берпи (для вашого рівня підготовки);⠀
- стрибки на скакалці.
- бігова доріжка;
- велосипед або "ножиці" з положення лежачи.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
І найголовніше: попу будь-якого виду можна привести в відмінну форму, але одних тренувань недостатньо. 80% успіху - це правильне харчування! Причому раціон багато в чому залежить від вашої мети - округлити попу, наростивши м'язи (профіцит калорій, упор на білки), або постройнеть, прибравши зайву обсяг (працюємо в дефіциті калорій).
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