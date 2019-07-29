Зверни увагу: топ-5 продуктів, що "притягують" целюліт

Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієтолог Олена Кален розповіла, від чого краще утриматися

Таке неприємне і негарне явище, як целюліт — це структурні зміни в підшкірній жировій клітковині. На формування целюліту впливає не тільки харчування, але воно відіграє дуже важливу роль. На своїй сторінці в Instagram дієтолог Олена Кален перерахувала список продуктів, які сприяють "апельсиновій кірці".

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Експерт зазначила, що відмова від цих продуктів не позбавить від целюліту відразу. Підхід повинен бути комплексним — обгортання, масаж, контрастний душ для поліпшення мікроциркуляції шкіри, а також відмова від куріння, активний відпочинок, достатня кількість сну і руху.

Топ-5 продуктів, які викликають целюліт:

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1. Кофеїн і напої, що його містять: кава, міцний чай, какао, кола.

Ця речовина заряджає енергією в невеликій кількості. В надлишку кофеїн порушує кровопостачання. У підсумку підшкірна клітковина, що і так страждає порушенням мікроциркуляції при прийомі кави, буде посилювати утворення целюліту.

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2. Солодощі, продукти, що містять цукор: шоколад, цукерки, газовані солодкі напої.

Їх вживання призводить до постійно високого рівню глюкози в крові, у відповідь на це посилюється синтез інсуліну. Саме цей гормон підсилює утворення жиру в підшкірній жировій клітковині. Крім цього, цукор при надлишковому надходженні викликає пошкодження поверхні судин та зниження їх еластичності. Проявляється це у вигляді набряків і посилення целюліту.

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Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Сіль.

Її надлишкове надходження в організм призводить до затримки рідини в організмі і посилює набряклість, а це перший етап у формуванні целюліту.

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4. Напівфабрикати і фастфуд.

Ці продукти мають високий глікемічний індекс і діють на організм так само, як і цукор. Крім цього, в них міститься ще і велика кількість ароматизаторів, барвників, підсолоджувачів — добавок, що викликають порушення крово - і лімфообігу.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Алкоголь.

Практично всі спиртні напої стимулюють надлишковий синтез естрогену. Це жіночий статевий гормон, який стимулює відкладення жиру та утворення целюліту (саме тому жінки частіше страждають целюлітом).



Ілюстративне фото (pexels.com)

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