Проста маска, яка "стирає" вік з обличчя: готуємо в домашніх умовах

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Ця маска зробить шкіру більш пружною, сильною і здоровою

Багато сучасних жінок просто забули, що маски для обличчя в домашніх умовах не гірше, а часом набагато результативніше покупних. Салонні процедури витіснили натуральні засоби з доглядового списку, дуже дарма! Оскільки природні інгредієнти несуть у собі виключно користь, зазначила б'юті-блогер Марина на своїй Instagram-сторінці "Домашній косметолог", де вона публікує прості та ефективні рецепти.

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А чи задумувались ви хоч раз, як раніше представниці прекрасної статі доглядали за собою, коли не було новомодних засобів? Вони використовували те, що давала природа! Проблем зі шкірою не було, зовнішній вигляд завжди залишався здоровим і свіжим, з ніжним рум'янцем, жінки виглядали чудово в будь-якому віці. У наш час здоровий рум'янець на щічках велика рідкість.



Сучасна наука довела, що більшість природних компонентів можуть проникати в усі шари шкіри аж до дерми. Вони сприяють її омолодженню і надають ефект ліфтингу, зменшують пігментацію, очищають і живлять, покращують якість шкіри, тим самим розгладжуються зморшки, заломи, шкіра набуває рівну текстуру, здоровий зовнішній вигляд.



Ілюстративне фото (unsplash.com)

Маска з правильно підібраними компонентами поповнить запаси, необхідні шкірі, що зробить дерму більш пружною, сильною і здоровою.

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Приготування і застосування:

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1 перепелине яйце ( можна куряче 1\2 частину.).

1 ч. л. сметани.

1 ч. л. оливкової олії.

1 ч. л. меду.(у разі алергії, не додавати!).

Біла глина.

⠀Ілюстративне фото (unsplash.com)

Яйце, сметану, мед і масло змішати до однорідного стану, глину додавати на око, поступово, постійно помішуючи, до отримання консистенції зручною в нанесенні.



Маску нанести на обличчя (уникаючи область навколо очей), шию, через 5 хвилин нанести ще 1 шар, витримати 15 хвилин, змити теплою водою, для закріплення результату на шкіру нанести улюблений крем.



Ілюстративне фото (unsplash.com)

Застосування: 2 рази на тиждень. Курс: 10-15 процедур.



Потрібно знайти лише час і бажання стежити за собою. Адже після 50 років ваше обличчя буде не таким, яким його вам дала природа, а таким, яким його зробили ви!

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Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.

Нагадаємо, раніше б'юті-блогер Ірина Шарк поділилася своїми секретними рецептами краси і молодості, в яких використовується такий інгредієнт, як куркума.