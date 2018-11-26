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Підтримає серце і мозок: Супрун розповіла про корисність какао

Lite » Краса і здоров'я 26.11.2018 - 08:41
Підтримає серце і мозок: Супрун розповіла про корисність какао
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Какао уповільнює процес старіння шкіри

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла українцям про корисні властивості какао. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Уляна Супрун повідомила, що у какао міститься велика кількість білків, калію, цинку, а також залізо, магній, фосфор і багато інших поживних речовин.

Вона зазначила, що какао допомагає боротися з хворобами серця і судин, має антиоксидантну дію та покращує когнітивні здібності.

"Какао володіє здатністю зменшувати запалення, нормалізувати рівень холестерину і цукру в крові. Такі ефекти потенційно зменшують ризик появи серцево-судинних хвороб та інсульту", - написала Супрун.

Вона розповіла, що какао не провокує акне, а навпаки, антиоксиданти какао ефективно захищають шкіру від надмірного ультрафіолету і запобігають старінню.

Уляна Супрун дала рекомендації про те, як отримати максимальну користь для здоров'я, вживаючи какао.

"Вибирайте якісне какао, в якому немає сухого молока, цукру та інших домішок. Какао можна вживати не тільки як напій. Його можна додавати в каші, пудинги, домашні цукерки та енергетичні батончики. Європейська Організація з харчової безпеки радить їсти щодня принаймні 2,5 грама какао-порошку або 10 грамів чорного несолодкого шоколаду", - зазначила в. о. міністра.

Підтримає серце і мозок: Супрун розповіла про корисність какаоПідтримає серце і мозок: Супрун розповіла про корисність какао

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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Відео: РБК-Україна

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