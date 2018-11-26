Підтримає серце і мозок: Супрун розповіла про корисність какао

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Какао уповільнює процес старіння шкіри

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла українцям про корисні властивості какао. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Уляна Супрун повідомила, що у какао міститься велика кількість білків, калію, цинку, а також залізо, магній, фосфор і багато інших поживних речовин.

Вона зазначила, що какао допомагає боротися з хворобами серця і судин, має антиоксидантну дію та покращує когнітивні здібності.

"Какао володіє здатністю зменшувати запалення, нормалізувати рівень холестерину і цукру в крові. Такі ефекти потенційно зменшують ризик появи серцево-судинних хвороб та інсульту", - написала Супрун.

Вона розповіла, що какао не провокує акне, а навпаки, антиоксиданти какао ефективно захищають шкіру від надмірного ультрафіолету і запобігають старінню.

Уляна Супрун дала рекомендації про те, як отримати максимальну користь для здоров'я, вживаючи какао.

"Вибирайте якісне какао, в якому немає сухого молока, цукру та інших домішок. Какао можна вживати не тільки як напій. Його можна додавати в каші, пудинги, домашні цукерки та енергетичні батончики. Європейська Організація з харчової безпеки радить їсти щодня принаймні 2,5 грама какао-порошку або 10 грамів чорного несолодкого шоколаду", - зазначила в. о. міністра.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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Відео: РБК-Україна