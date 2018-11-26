Поддержит сердце и мозг: Супрун рассказала о полезности какао

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Какао замедляет процесс старения кожи

Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Украины Уляна Супрун рассказала украинцам о полезных свойствах какао. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Уляна Супрун сообщила, что в какао содержится большое количество белков, калия, цинка, а также железо, магний, фосфор и много других питательных веществ.

Она отметила, что какао помогает бороться с болезнями сердца и сосудов, имеет антиоксидантное действие и улучшает когнитивные способности.

"Какао обладает способностью уменьшать воспаление, нормализировать уровень холестерина и сахара в крови. Такие эффекты потенциально уменьшают риск появления сердечно-сосудистых болезней и инсульта", - написала Супрун.

Она рассказала, что какао не провоцирует акне, а напротив, антиоксиданты какао эффективно защищают кожу от чрезмерного ультрафиолета и предотвращают старение.

Уляна Супрун дала рекомендации о том, как получить максимальную пользу для здоровья, употребляя какао.

"Выбирайте качественное какао, в котором нет сухого молока, сахара и других примесей. Какао можно употреблять не только как напиток. Его можно добавлять в каши, пудинги, домашние конфеты и энергетические батончики. Европейская Организация по пищевой безопасности советует есть ежедневно по крайней мере 2,5 грамма какао-порошка или 10 граммов черного несладкого шоколада", - отметила и. о. министра.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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Видео: РБК-Украина