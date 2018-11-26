Поддержит сердце и мозг: Супрун рассказала о полезности какао

Какао замедляет процесс старения кожи
Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Украины Уляна Супрун рассказала украинцам о полезных свойствах какао. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Уляна Супрун сообщила, что в какао содержится большое количество белков, калия, цинка, а также железо, магний, фосфор и много других питательных веществ.
Она отметила, что какао помогает бороться с болезнями сердца и сосудов, имеет антиоксидантное действие и улучшает когнитивные способности.
"Какао обладает способностью уменьшать воспаление, нормализировать уровень холестерина и сахара в крови. Такие эффекты потенциально уменьшают риск появления сердечно-сосудистых болезней и инсульта", - написала Супрун.
Она рассказала, что какао не провоцирует акне, а напротив, антиоксиданты какао эффективно защищают кожу от чрезмерного ультрафиолета и предотвращают старение.
Уляна Супрун дала рекомендации о том, как получить максимальную пользу для здоровья, употребляя какао.
"Выбирайте качественное какао, в котором нет сухого молока, сахара и других примесей. Какао можно употреблять не только как напиток. Его можно добавлять в каши, пудинги, домашние конфеты и энергетические батончики. Европейская Организация по пищевой безопасности советует есть ежедневно по крайней мере 2,5 грамма какао-порошка или 10 граммов черного несладкого шоколада", - отметила и. о. министра.
Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)
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Видео: РБК-Украина