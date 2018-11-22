Відчуйте легкість: як очистити організм за допомогою води

Фото: вода (facebook.com)

Цей спосіб допоможе позбутися від токсинів і шлаків в організмі

Безперечно, для здоров'я і довгих років життя людині потрібна чисте внутрішнє середовище в його організмі. Однак сучасне життя, яка не рідко супроводжується прийомом великих доз алкоголю, курінням і переїданням, часто призводить до утворення великої кількості токсинів в організмі і його забруднення продуктами розпаду і засмічений організм приносить нам масу неприємностей. Сайт "Healthy style" опублікував статтю, де описано, як добре почистити організм можна за допомогою звичайної кип'яченої води.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Токсини, акумулюючись в нервовій системі, викликають підвищену дратівливість і депресію. Серце стає слабкіше, з'являється здуття живота, неприємний запах з рота, на шкірі можуть проявлятися плями. Виникнення будь-якого з цих симптомів означає початок процесу аутоінтоксикації організму, інакше кажучи, труїть організм сам себе своїми ж продуктами розпаду життєдіяльності. Iз-за цього повне очищення організму необхідно для кожної людини.

Методів очищення систем і органів людини сучасна медицина пропонує в достатку, а тим, хто не бажає очищати свої органи окремо – кишечник, печінку, нирки і т. д., можна запропонувати полегшений метод, який позбавить вас від шлаків хоча б частково.

Очищення кип'яченою водою

Цей спосіб допоможе нормалізувати травлення і прибрати проблеми з кишечником, також стабілізує вага, допоможе налагодити нормальне функціонування шкірі і дуже м'яко і поступово вивести пісок і каміння з нирок, жовчного міхура, печінки.

При такому чищенні можуть виникати легкі болі, але їх не варто боятися, адже саме вони і стануть свідченням того, що процес очищення йде так як потрібно і тіло поступово позбавляється від шлаків і токсинів. При відсутності хронічних захворювань ніяких болів не буде.

Сам же метод дуже простий: за 30 хвилин до сніданку щоранку натщесерце випивати склянку окропу. Пити гарячу воду потрібно акуратно, дрібними ковтками, смакуючи і не поспішаючи. Вода повинна бути обов'язково перекипiлою і максимально гарячої температури, яку тільки зможуть терпіти ваші губи, не обпалюючись. Даний курс розрахований на шість місяців. За цей час проходять болі в хребті, зникає зайвий жир в проблемних місцях, а кістки набувають велику гнучкість.

Пити потрібно так: сядьте на стілець, розпрямите спину і розслабтеся. Пийте повільно, з перервами. Випили, покладіть руки долонями вниз на коліна. Закрийте очі і знову прислухайтеся до свого організму. Потім, не кваплячись, ляжте на підлогу, на килимок на живіт.

Руки покладіть долонями вниз на рівні плечей, підборіддя – на підлогу перед собою. Повільно піднімайте голову і постарайтеся подивитися через ліве плече на п'ятку правої ноги. Коли піднімаєте голову, затримайте увагу на щитовидній залозі, потім на хребті між лопатками, потім на попереку. Коли будете опускатися, затримайте увагу на попереку, потім на хребті між лопатками, на щитовидній залозі, тобто в зворотному порядку. Коли будете піднімати голову, допускається підвестися на руках, але не відривати лікті від підлоги. В наступний етап, повертаючи голову через праве плече, постарайтеся подивитися на п'яту лівої ноги.

Ця гімнастика перемістить випиту рідина з ШКТ і розімне ваш хребет. Ви відчуєте в тілі легкість і стрункість.

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Відео: РБК-Україна