Ученые назвали основной продукт, который поможет очистить артерии

Фото: (pixabay.com)

Мед в рационе снижает размер артериальных бляшек на 30%

Ученые из Университета Вашингтона провели новое исследование в ходе которого узнали, что натуральный сахар в меде способен предотвращать инфаркты. Об этом информирует Healthystyle.

Известный под названием трегалоза, сахар, который находится в меде, активирует белок, который заставляет иммунные клетки удалять из артерий клейкие бляшки. Как показало исследование с лабораторными мышами, регалоза снижает размер бляшек приблизительно на 30%.

Фото: (pixabay.com)

Когда подобного рода бляшки начинают скапливаться в артериях, то у человека развивается расстройство под названием атеросклероз. Это может приводить к затвердению артерий, снижению в них степени эластичности, из-за чего люди подвергаются риску повышенного артериального давления, болезней сердца и даже инфарктов.

В ходе эксперимента ученые вкалывали грызунам, имеющим риск атеросклероза, трегалозу. Результаты показали, что у получавших эту разновидность сахара мышей размер бляшек уменьшился до 0,25 мм по сравнению с 0,35 мм у животных, которые получали другую разновидность сахара.

Таким образом, размер бляшек сократился на 30%, что имеет большое клиническое значение в деле профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

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Видео: РБК-Украина