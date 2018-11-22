Почувствуйте легкость: как очистить организм с помощью воды

Фото: вода (facebook.com)

Этот способ поможет избавиться от токсинов и шлаков в организме

Несомненно, для здоровья и долгих лет жизни человеку нужна чистая внутренняя среда в его организме. Однако современная жизнь, которая не редко сопровождается приемом больших доз алкоголя, курением и перееданием, часто приводит к образованию большого количества токсинов в организме и его загрязнению продуктами распада и засоренный организм приносит нам массу неприятностей. Сайт "Healthy style" опубликовал статью, где описано, как хорошо почистить организм можно с помощью обычной кипяченой воды.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Токсины, аккумулируясь в нервной системе, вызывают повышенную раздражительность и депрессию. Сердце становится слабей, появляется вздутие живота и неприятный запах изо рта, на коже могут проявляться пятна. Возникновение любого из этих симптомов означает начало процесса аутоинтоксикации организма, иначе говоря, организм травит сам себя своими же продуктами распада жизнедеятельности. Из-за этого полное очищение организма необходимо для каждого человека.

Методов по очистке систем и органов человека современная медицина предлагает в достатке, а тем, кто не желает очищать свои органы в отдельности – кишечник, печень, почки и т. д., можно предложить облегченный метод, который избавит вас от шлаков хотя бы частично.

Очищение кипяченой водой

Этот способ поможет нормализовать пищеварение и убрать проблемы с кишечником, также стабилизирует вес, поможет наладить нормальное функционирование коже и очень мягко и постепенно вывести песок и камни из почек, желчного пузыря, печени.

При такой чистке могут возникать легкие боли, но их не стоит бояться, ведь как раз они и станут свидетельством того, что процесс очищения идет так как нужно и тело постепенно избавляется от шлаков и токсинов. При отсутствии хронических заболеваний никаких болей не будет.

Сам же метод очень простой: за 30 минут до завтрака каждое утро натощак выпивать стакан кипятка. Пить горячую воду нужно аккуратно, мелкими глоточками, потягивая и не спеша. Вода должна быть обязательно прокипевшей и максимально горячей температуры, какую только смогут терпеть ваши губы, не обжигаясь. Данный курс рассчитан на шесть месяцев. За это время проходят боли в позвоночнике, исчезает лишний жир в проблемных местах, а кости приобретают большую гибкость.

Пить нужно так: сядьте на стул, распрямите спину и расслабьтесь. Пейте медленно с перерывами. Выпили, положите руки ладонями вниз на колени. Закройте глаза и опять прислушайтесь к своему организму. Потом, не торопясь, лягте на пол, на коврик на живот.

Руки положите ладонями вниз на уровне плеч, подбородок – на пол перед собой. Медленно приподнимайте голову и постарайтесь посмотреть через левое плечо на пятку правой ноги. Когда поднимаете голову, задержите внимание на щитовидной железе, потом на позвоночнике между лопатками, потом на пояснице. Когда будете опускаться, задержите внимание на пояснице, потом на позвоночнике между лопатками, на щитовидной железе, то есть в обратном порядке. Когда будете поднимать голову, допускается приподняться на руках, но не отрывать локти от пола. В следующий этап, поворачивая голову через правое плечо, постарайтесь посмотреть на пятку левой ноги.

Эта гимнастика переместит выпитую жидкость по ЖКТ и разомнет ваш позвоночник. Вы почувствуете в теле легкость и стройность.

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Видео: РБК-Украина