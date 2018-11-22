Топ-5 продуктов, которые противопоказано употреблять после тренировок

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После занятий важно правильно подходить к приему пищи

После любой тренировки в тренажерном зале нужно съесть что-то, содержащее углеводы или белки - в зависимости от Ваших целей и вида занятия. К слову, это должен быть легкий перекус. А вот о том, каких продуктов лучше избегать, рассказали эксперты, передает российское СМИ.

1. Жареная пища

После тренировки Вашему организму будет сложно ее переварить, поэтому лучше съесть кусок запеченной или вареной курицы или рыбы с рисом и овощами. Это отличный способ утолить голод и добавить энергии.

2. Кофеин

Кофе, кола и прочие подобные напитки перед тренировкой могут дать дополнительный заряд энергии, однако после нее их лучше не пить. Они приводят к обезвоживанию организма и повышают уровень кортизола, что совсем не является полезным для организма.

3. Коктейли с сахаром

Хороший белковый коктейль восстановит силы и придаст энергии. Но не все протеиновые смеси одинаковы. Стоит обратить внимание на содержание сахара и вредные химические соединения. Лучше всего - приготовить коктейль самой в домашних условиях.

4. Сладкие энергетические батончики

Как и в случае с коктейлями, есть хорошие и плохие варианты. Лучше не есть батончики с искусственными сахарозаменителями, сахаром, а также слишком сладкие по естественным причинам (например, с большим содержанием меда). Можно заменить все это бананом, ягодами и орехами.

3. Низкоуглеводная еда

С белком все понятно, однако углеводы после тренировки также необходимы. Организм во время занятий спортом использует гликоген, и его запасы нужно пополнять фруктами и ягодами, а также цельнозерновым хлебом и некоторыми овощами.

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Видео: РБК-Украина