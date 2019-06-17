Плюси і мінуси тренувань вдома: список від фітнес-блогера

Фітнес-тренування вдома зараз стають все більш популярними - в мережі можна знайти безліч уроків та відеороликів на будь-який смак, для будь-якого рівня підготовки і для різних проблемних зон. Здавалося б, одні плюси - адже це безкоштовно і не потрібно витрачати час на дорогу. Але є і мінуси!

Популярна фітнес-блогер Таня TGYM перерахувала на своїй сторінці в Instagram основні плюси і мінуси тренувань вдома. До речі, вона регулярно ділиться корисними порадами та відео ефективних вправ, які можна виконувати як в залі, так і самостійно.

Плюси:

Це безкоштовно!

Один з головних чинників, чому все більше дівчат, хлопців займаються вдома.

Економія часу.

30 хвилин/ 3-4 рази в тиждень приділи час своєму тілу і не витрачай 2 години на дорогу в дощову погоду.

Ілюстративне фото (instagram.com/tanyatgym)

Різноманітність занять.

Не потрібний інвентар! Спочатку можна тренуватися зовсім без інвентаря, використовуючи лише вагу свого тіла.

Ілюстративне фото (instagram.com/tanyatgym)

Психологічний комфорт.

Ще один фактор, по якому багато хто воліють тренуватися вдома, де їх ніхто не бачить.

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Мінуси:

Відсутність тренера.

Для багатьох дуже важливий фактор контролю і складання чіткої програми. Але якщо ви виробите силу волі, вивчите техніку виконання вправ, цей пункт можна викреслювати.

Мало місця вдома.

Атмосфера будинку не завжди спонукає до концентрації, постійно щось відволікає, так і місця мало. Це теж не вирок!

Ілюстративне фото (instagram.com/tanyatgym)

Відсутність тренажерів/ інвентарю.

Для більш силового навантаження і якщо ваша мета приріст м'язової маси, все ж доведеться прикупити інвентар, все ж вам не вдасться прогресувати у вагах, якщо тільки у вас немає вдома штанги і стопки млинців.

Ілюстративне фото (instagram.com/tanyatgym)

Мотивація.

Чому особисто мене тягне в зал. Сам фактор того, що всі зайняті однією справою. Є в цьому пітному місці бажання працювати, алее кожен може створити свою мотивацію у себе в голові!

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