Плануємо своє схуднення: 7 основних кроків

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Цей план допоможе тобі скинути зайві кілограми і не здатися на півдорозі

Якщо ти теж дала собі обіцянку схуднути в новому році, саме час приступати. Однак врахуй, що перед тим, як приступити, корисно заздалегідь все гарненько обдумати і скласти план свого схуднення. Так буде набагато легше досягти успіху і не зупинитися на півдорозі - адже навколо стільки спокус. Ці 7 кроків допоможуть тобі провести самоаналіз і скласти план розставання із зайвими кілограмами, говориться в блозі "Правила ПП" Instagram.

Чому в більшості випадків виходить так, що рішуча, здавалося б, боротьба із зайвою вагою дуже швидко змінюється відступом? Причому з поля бою йде не ворог, тобто непотрібні кілограми, а ти сама — ініціатор баталій за схуднення. Причина тому — абсолютно непродумана тактика. Гарна підготовка — це запорука успіху. Першим кроком на нелегкому шляху приведення своєї ваги в норму, а тіла — в ідеальний стан буде самоаналіз. Свої роздуми фіксуй на папері.

Фото: (pxhere.com)

1. Головні питання, які ти повинна задати собі, звучать так: "Чи дійсно мені це потрібно?"; "Заважають зайві кілограми мені насправді чи це вплив сторонньої думки, забобонів суспільства?"; "Я хочу схуднути саме для себе (і заради себе) або роблю це для когось іншого?"

2. Наступне, що варто зробити, виявити свої шкідливі звички і подумати, наскільки ти готова змінити їх. Якщо кидати курити під час схуднення дуже складно, то ось з щотижневими походами в бар треба буде попрощатися. До шкідливих звичок, до речі, ми також віднесемо регулярне і, що найважливіше, усвідомлене недосипання, яке дуже погано позначається і на зовнішності, і на процесі схуднення.

Фото: (unsplash.com)

3. Запитай себе, чому у тебе є зайва вага. Виявити причину дуже важливо, адже зізнатися самій собі, що справа не в широкій кістки і не в генетиці, — значить усвідомити проблему. А проблема може полягати в неправильному способі життя або невірно вибудуваній системі живлення. Може, ти не любиш пити багато простої води, зате чай з цукром і печивом присутній на столі по п'ять разів за день.

4. Запиши всі свої гастрономічні звички і уподобання. Любиш смажене? Солоне? Заправляєш салат майонезом? Навпроти того, що прийнято вважати шкідливим і не має відношення до здорового харчування, вказуй альтернативу: смажене замінюй на гриль, майонез — на йогурт. Перерахуй у своїх записах всі продукти і страви, які ти любиш. Дієта — це не завжди повна відмова від смачної їжі, будь-яку страву можна адаптувати під свою дієту.

Фото: (unsplash.com)

5. Тепер у тебе перед очима все про те, що ти любиш і не любиш їсти. Час вибирати підходящу тобі систему харчування. У чому сенс? Якщо ти не любиш м'ясо — білкова дієта не для тебе. Керуйся не тільки своїми смаковими уподобаннями, але і кількістю часу, який ти маєш у своєму розпорядженні для готування: дуже складні рецепти бізнес-леді не підходять. Далі переглянь календар на найближчі три місяці.



Дні народження, пікові точки менструального циклу — це ті дні, коли ти можеш запланувати читтинг. Враховуй і такі фактори, як відпустка, відрядження, робочі дедлайни, — то час, коли сувора дієта з-за стресу або, навпаки, занадто розслабленого стану в принципі неможлива.



6. Нарешті, потрібно подумати про відповідні тобі види активності. Якщо ти людина пасивна, вибирай йогу. Якщо вранці у тебе енергетичний пік, то ранкові тренування — для тебе. Запитай себе, що ти змогла робити постійно? Може, це будуть танці, а може, тобі по душі бокс? Допомогти визначитися з вибором тобі можуть, наприклад, разові заняття. Спробуй кілька різних, щоб зрозуміти, чим ти будеш займатися.



Фото: (unsplash.com)

7. Подумай, скільки часу ти можеш приділяти спорту. Робота, сім'я, друзі — все це формує твій образ життя, який не буде підлаштовуватися під твоє прагнення привести тіло в ідеальну форму. Якщо велику частину часу ти проводиш на роботі і їхати в спортзал немає ні сил ні бажання, вибирай домашні тренування. Є собака? Замість ледачої ранкової прогулянки спробуй бігати. Виділити час для себе у своєму щільному графіку можна і потрібно. Головне — захотіти!

Фото: (unsplash.com)

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