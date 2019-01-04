Планируем свое похудение: 7 основных шагов

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Этот план поможет тебе сбросить лишние килограммы и не сдаться на полпути

Если ты тоже дала себе обещание похудеть в новом году, самое время приступать. Однако учти, что перед тем, как приступить, полезно заранее все хорошенько обдумать и составить план своего похудения. Так будет намного легче добиться успеха и не остановиться на полпути - ведь вокруг столько соблазнов. Эти 7 шагов помогут тебе провести самоанализ и составить план расставания с лишними килограммами, говорится в блоге "Правила ПП" в Instagram.

Почему в большинстве случаев получается так, что решительная, казалось бы, борьба с лишним весом очень быстро сменяется отступлением? Причем с поля боя уходит не враг, то есть ненужные килограммы, а ты сама — инициатор баталий за похудение. Причина тому — совершенно непродуманная тактика.

Хорошая подготовка — это залог успеха. Первым шагом в нелегком пути приведении своего веса в норму, а тела — в идеальное состояние будет самоанализ. Свои размышления фиксируй на бумаге.

Фото: (pxhere.com)



1. Главные вопросы, которые ты должна задать себе, звучат так: "Действительно ли мне это нужно?"; "Мешают ли лишние килограммы мне на самом деле или это влияние стороннего мнения, предрассудков общества?"; "Хочу ли я похудеть именно для себя (и ради себя) или делаю это для кого-то другого?"

2. Следующее, что стоит сделать, — выявить свои вредные привычки и подумать, насколько ты готова изменить их. Если бросать курить во время похудения слишком сложно, то вот с еженедельными походами в бар нужно будет попрощаться. К вредным привычкам, кстати, мы также отнесем регулярное и, что самое важное, осознанное недосыпание, которое очень плохо сказывается и на внешности, и на процессе похудения.

Фото: (unsplash.com)



3. Спроси себя, почему у тебя есть лишний вес. Выявить причину очень важно, ведь признаться самой себе, что дело не в широкой кости и не в генетике, — значит осознать проблему. А проблема может крыться в неправильном образе жизни или неверно выстроенной системе питания. Может, ты не любишь пить много простой воды, зато чай с сахаром и печеньем присутствует на столе по пять раз за день.

4. Запиши все свои гастрономические привычки и предпочтения. Любишь жареное? Соленое? Заправляешь салат майонезом? Напротив того, что принято считать вредным и не имеющим отношения к здоровому питанию, указывай альтернативу: жаренное заменяй на гриль, майонез — на йогурт. Перечисли в своих записях все продукты и блюда, которые ты любишь. Диета — это не всегда полный отказ от вкусной еды, любое блюдо можно адаптировать под свою диету.

Фото: (unsplash.com)



5. Теперь у тебя перед глазами все о том, что ты любишь и не любишь есть. Время выбирать подходящую тебе систему питания. В чем смысл? Если ты не любишь мясо — белковая диета не для тебя. Руководствуйся не только своими вкусовыми предпочтениями, но и количеством времени, которое ты имеешь в своем распоряжении для готовки: слишком сложные рецепты бизнес-леди не подходят. Далее просмотри календарь на ближайшие три месяца.



Дни рождения, пиковые точки менструального цикла — это те дни, когда ты можешь запланировать читтинг. Учитывай и такие факторы, как отпуск, командировки, рабочие дедлайны, — то время, когда строгая диета из-за стресса или, наоборот, слишком расслабленного состояния в принципе невозможна.



6. Наконец, нужно подумать о подходящих тебе видах активности. Если ты человек пассивный, выбирай йогу. Если утром у тебя энергетический пик, то утренние тренировки — для тебя. Спроси себя, что бы ты смогла делать постоянно? Может, это будут танцы, а может, тебе по душе бокс? Помочь определиться с выбором тебе могут помочь, например, разовые занятия. Попробуй несколько разных, чтобы понять, чем ты будешь заниматься.



Фото: (unsplash.com)

7. Реши, сколько времени ты можешь уделять спорту. Работа, семья, друзья — все это формирует твой образ жизни, который не будет подстраиваться под твое стремление привести тело в идеальную форму. Если большую часть времени ты проводишь на работе и ехать в спортзал нету ни сил ни желания, выбирай домашние тренировки. Есть собака? Вместо ленивой утренней прогулки попробуй бегать. Выделить время для себя в своем плотном графике можно и нужно. Главное — захотеть!

Фото: (unsplash.com)

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