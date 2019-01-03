Правда и мифы о воздействии упражнений на фигуру

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Эксперт по здоровому питанию и похудению решила разобраться

Все мы знаем, что физические упражнения улучшают фигуру, дают определенный заряд энергии и благотворно влияют на наше здоровье. На первый взгляд, все достаточно просто. Тем не менее, с разными видами физической активности связано множество мифов.

Эксперт по правильному питанию и похудению решила подтвердить или опровергнуть некоторые из них. Отметим, что у ее страницы в Instagram "Правила ПП" уже 819 тысяч подписчиков.



Миф первый: интенсивная тренировка приводит к мгновенной потере веса.

Это неправда. После интенсивной тренировки можно действительно заметить изменения веса, однако это связано исключительно с потерей организмом воды. Настоящего снижения веса можно ожидать только после долгих регулярных занятий. Наилучший результат достигается при сочетании физических упражнений с рациональным питанием.

Фото: (instagram.com/pp_rules)

Миф второй: для улучшения фигуры силовые упражнения подходят больше, чем аэробика.

Это действительно так. Несмотря на то, что во время занятий аэробикой сжигается много калорий, именно силовые упражнения помогают сделать фигуру более красивой. Самыми эффективными для улучшения фигуры считаются бодибилдинг и классические кардиотренировки (занятия на велотренажере и беговой дорожке).

Фото: (unsplash.com)

Миф третий: благодаря занятиям в тренажерном зале можно похудеть без диет.

Это не совсем так. Чтобы похудеть, необходимо изменить питание, избавившись от вредных привычек. Вряд ли Вы сможете расстаться с лишним весом, если после посещения тренажерного зала будете есть, например, жирную пиццу, мороженое и шоколад.





Фото: (pixabay.com)

Миф четвертый: с помощью соответствующих упражнений можно увеличить грудь.

Это неправда. Грудь невозможно увеличить физическими упражнениями. Тем не менее, систематические занятия способствуют укреплению мышц и позволяют, таким образом, улучшить форму груди.



Миф пятый: упражнения для пресса – идеальный способ сжигать жир на животе.

Это не так. Подобные упражнения не сжигают жир, а укрепляют мышцы живота.

Фото: (pixabay.com)

Миф шестой: силовые тренировки замедляют или даже останавливают рост у подростков.

Так действительно может произойти, если тренировки проводятся неправильно. Слишком большие нагрузки могут привести не только к замедлению роста, но и к повреждению позвоночника, коленных и тазобедренных суставов. Однако если тренировки проводятся под руководством опытного инструктора, силовые упражнения никак не повредят физическому развитию подростка.

Напомним, фитнес-тренер Юлия Богдан показала, как сбросить "наеденное" в новогоднюю ночь. Она настоятельно рекомендует поскорее вернуться к спортивному режиму, и начать хотя бы с малого.

Мы также писали о том, что персональный тренер Ким Кардашьян показала эффективные упражнения.

Кстати, известная диетолог Светлана Фус развенчала мифы о сале и рассказала, чем полезен этот продукт.