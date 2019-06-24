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Як відростити волосся за місяць: рецепт диво-маски

Lite » Краса 24.06.2019 - 18:32
Як відростити волосся за місяць: рецепт диво-маски
Ілюстративне фото (instagram.com/irina.shark)

Волосся відросте до 7 см за 2 місяці

Проблема випадання і повільного росту волосся знайома багатьом дівчатам, а фарби для волосся і часте укладання лише погіршують ситуацію. Якщо ви мрієте відростити довге волосся, вам допоможе проста, але дуже ефективна маска. Її рецептом поділилася б'юті-блогер Ірина Шарк на своїй сторінці в Instagram.

"Я вже вам розповідала, як люблю експерименти над волоссям. Під час вагітності мій мозок перетворився на плавлений сир і я зробила каре, пофарбувалася в блондинку і геть знищила волосся. Ось тепер нова хвиля відновлення, відрощування і натурель. Результат вже просто вогонь", - поділилася вона.

Склад:

1 ст. л. настоянки червоного перцю (продається в аптеці) ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
1 ст. л. касторової олії (для тих, у кого жирне волосся, додайте ще 4 ст. л. води);
2 ст. л. будь-якого бальзаму для волосся.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Ірина Шарк (@irina.shark)

Відео: (instagram.com/irina.shark)

Що робити:

  • Перемішати і нанести на корені волосся по проділах в рукавичках.
  • Укутати голову плівкою або надіти спеціальну шапочку для збереження тепла, потім обернути рушником.
  • Тримати від 15 хв до 1 години.
  • Якщо печіння занадто сильне і терпіти неможливо - змийте теплою водою.
  • Застосовувати 1-2 рази в тиждень протягом 2-3 місяців.

Результат вас приголомшить! Волосся відросте на 7 см за 2 місяці і зупиниться їх випадання.


Як відростити волосся за місяць: рецепт диво-маскиІлюстративне фото (pexels.com)

Протипоказання:

Рани на голові, висипання, вагітність, лактація, дуже сухе волосся, захворювання судин, дитячий вік.

Обов'язкова тест-проба на чутливість: нанести тонким шаром на внутрішню частину ліктя і залишити на 45 хвилин. Потім змити теплою водою. Після цього можна наносити на шкіру голови.

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