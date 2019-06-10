Як доглядати за волоссям влітку: корисні поради

Ілюстративне фото (pexels.com)

Відома співачка поділилася своїми секретами краси

Влітку догляд за волоссям особливо важливий, адже вони піддаються негативному впливу сонця, гарячого повітря і солоної води. Своїми порадами про те, як правильно доглядати за шевелюрою в літній період, поділилася співачка Анна Сєдокова. Корисні лайфхаки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Літо мене радує своєю погодою, а може, просто не хоче відпускати на море, адже й тут добре. А ви збираєтесь на відпочинок? В моїх планах все ж стоїть цей пункт )) Всім, хто вже запустив зворотний відлік, знадобляться поради по догляду за волоссям у найспекотніші місяці", - зазначила артистка.



Отже. Як захистити волосся від сонця і морської води, адже вони не мають здатності до самовідновлення, а зволожити і наситити ми можемо лише ту зону, що знаходиться під шкірою, але саме волосся по всій довжині залишиться млявим.

Не перебувайте на сонці в "пекучі" години. Якщо є можливість, не виходьте на вулицю з 11.00 до 16.00 годин, в іншому випадку обов'язково надіньте капелюх або кепку.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Сіль здатна сильно висушити волосся, особливо в поєднанні з палючими сонячними променями. Скупавшись в морі, обполіскуйте волосся прісною водою.

Використовуйте шампуні/кондиціонери/креми, що містять водорозчинний силікон (до цієї групи належать такі добавки, як Dimethicone Copolyo, Polysioxane, Lauryl methicone copolyol та інші). Цей силікон обволікає волосся, створюючи захисну оболонку, запобігає електризації, робить волосся слухняним. А ще це найбезпечніший силікон, він не накопичується на шкірі і легко вимивається.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Шампуні і кондиціонери з позначкою SPF дають волоссю певний захист, але після змивання на волоссі залишається недостатня кількість SPF. Важливо користуватися сироватками, спреями, маслами і кремами, які розподіляються по всій довжині волосся і забезпечують захист.

Відмовтеся від використання стайлеров для укладання. Палюче сонце може викликати тепловий удар, а волосся найбільше піддається нагріванню. Коли температура повітря вище 25 градусів, фолікули починають відмирати. А тепер уявіть, що разом з цим ви сушите волосся феном і укладаєте праскою...

Ілюстративне фото (pexels.com)

Пийте багато рідини, їжте більше фруктів, овочів і приймайте вітаміни. При дуже сухому волоссі рекомендують приймати лляне масло по 1 ст. л. кожен день.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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