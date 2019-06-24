Как отрастить волосы за месяц: рецепт чудо-маски

Иллюстративное фото (instagram.com/irina.shark)

Волосы отрастут до 7 см за 2 месяца

Проблема выпадения и медленного роста волос знакома многим девушкам, а краски для волос и частая укладка лишь усугубляют ситуацию. Если вы мечтаете отрастить волосы подлиннее, вам поможет простая, но очень эффективная маска. Ее рецептом поделилась бьюти-блогер Ирина Шарк на своей странице в Instagram.

"Я уже вам рассказывала, как люблю эксперименты над волосами. Во время беременности мой мозг превратился в плавленный сыр и я сделала каре, покрасилась в блондинку и напрочь уничтожила волосы. Вот теперь новая волна восстановления, отращивания и натурэль. Результат уже просто огонь", - поделилась она.

Ингредиенты:

1 ст.л. настойки красного перца (продаётся в аптеке) ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀

1 ст.л. касторового масла (для тех, у кого жирные волосы, добавьте еще 4 ст.л. воды);

2 ст.л. любого бальзама для волос.

Видео: (instagram.com/irina.shark)

Что делать:

Перемешать и нанести на корни волос по проборам в перчатках.

Укутать голову пленкой или надеть специальную шапочку для сохранения тепла, затем обернуть полотенцем.

Держать от 15 мин до 1 часа.

Если жжение слишком сильное и терпеть невозможно - смойте теплой водой.

Применять 1-2 раза в неделю на протяжении 2-3 месяцев.

Результат вас ошеломит! Волосы отрастут на 7 см за 2 месяца и остановится их выпадение.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Противопоказания:

Раны на голове, высыпания, беременность, лактация, очень сухие волосы, заболевания сосудов, детский возраст.

Обязательна тест-проба на чувствительность: нанести небольшое количество тонким слоем на внутреннюю часть локтя и оставить на 45 минут. Затем смыть теплой водой. После можно наносить на кожу головы.

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