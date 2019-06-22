Як виглядати свіжою після перельоту: секрети Анни Сєдокової

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка часто літає і поділилася своїми секретами

Відома співачка Анна Сєдокова багато часу проводить в літаках - адже потрібно літати на концерти, та й відпустку ніхто не відміняв. При цьому їй завжди потрібно добре виглядати, адже вона постійно знаходиться під пильною увагою. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася своїми секретами краси.

"З корабля на бал - застаріло. Настрій на сьогодні: з літака на випускні. Будучи частим гостем авіакомпаній - ділюся з вами головними порадами, щоб після перельоту виглядати fresh, особливо, коли у вас важливі плани на цей день", - зазначила Анна.

Ілюстративне фото (instagram.com/annaupgraded)

Як виглядати свіжою після перельоту:



До вильоту обов'язково зробіть зволожуючу маску для обличчя та волосся, нанесіть зволожуючий крем;

Ілюстративне фото (pexels.com)

Уникайте до і під час перельоту жирної їжі, організм відчуває стрес, не додавайте додатковий дискомфорт шлунку;

Пийте багато води і відмовтеся від кави та алкогольних напоїв, щоб обличчя не набрякало;

Ілюстративне фото (pexels.com)

Протягом польоту користуйтеся термальною водою, щоб освіжити шкіру, адже повітря в літаку дуже сухе, і краплі для очей, щоб слизова не пересихала;

Відмовтеся від макіяжу. Косметика сушить шкіру і закупорює пори. Використовуйте сироватку, зволожуючий крем і ВВ-крем, він допоможе волозі затриматися в шкірі.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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