ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Як виглядати свіжою після перельоту: секрети Анни Сєдокової

Lite » Краса 22.06.2019 - 18:31
Як виглядати свіжою після перельоту: секрети Анни Сєдокової
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка часто літає і поділилася своїми секретами

Відома співачка Анна Сєдокова багато часу проводить в літаках - адже потрібно літати на концерти, та й відпустку ніхто не відміняв. При цьому їй завжди потрібно добре виглядати, адже вона постійно знаходиться під пильною увагою. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася своїми секретами краси.

"З корабля на бал - застаріло. Настрій на сьогодні: з літака на випускні. Будучи частим гостем авіакомпаній - ділюся з вами головними порадами, щоб після перельоту виглядати fresh, особливо, коли у вас важливі плани на цей день", - зазначила Анна.

Як виглядати свіжою після перельоту: секрети Анни Сєдокової

Ілюстративне фото (instagram.com/annaupgraded)

Як виглядати свіжою після перельоту:

До вильоту обов'язково зробіть зволожуючу маску для обличчя та волосся, нанесіть зволожуючий крем;

Як виглядати свіжою після перельоту: секрети Анни Сєдокової

Ілюстративне фото (pexels.com)

Уникайте до і під час перельоту жирної їжі, організм відчуває стрес, не додавайте додатковий дискомфорт шлунку;

Пийте багато води і відмовтеся від кави та алкогольних напоїв, щоб обличчя не набрякало;

Як виглядати свіжою після перельоту: секрети Анни Сєдокової

Ілюстративне фото (pexels.com)

Протягом польоту користуйтеся термальною водою, щоб освіжити шкіру, адже повітря в літаку дуже сухе, і краплі для очей, щоб слизова не пересихала;

Відмовтеся від макіяжу. Косметика сушить шкіру і закупорює пори. Використовуйте сироватку, зволожуючий крем і ВВ-крем, він допоможе волозі затриматися в шкірі.

Як виглядати свіжою після перельоту: секрети Анни Сєдокової

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, Анна Сєдокова розповіла, як доглядати за волоссям влітку.

Раніше переможниця Холостяк 9 Дарія Квіткова поділилася секретами схуднення.

До речі, Анна Сєдокова поділилася рецептами скрабу в домашніх умовах з простих продуктів

Точка кипіння: топ-5 найбільш "гарячих" знаменитостей на відпочинку Ось це форми! Анна Сєдокова засипала мережу жаркими фото в купальнику
Новини України Ганна Сєдоковакрасота
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся