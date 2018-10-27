"Відмінний варіант фізичної активності": Супрун порекомендувала займатися йогою

Фото: Йога (pixabay.com/StockSnap)

Часто йогу люди асоціюють з високими духовними практиками, але вона дуже корисна і в звичайному житті

В. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун порекомендувала займатися всім йогою. За її словами, це відмінний варіант фізичної активності, який допомагає тримати тіло і розум в тонусі. Про це Супрун написала на своїй сторінці в Facebook.

"Якщо у вас немає планів на ці вихідні, подумайте про заняття йогою. Це відмінний варіант фізичної активності, допомагає тримати тіло і розум в тонусі. Йога має безліч напрямків і шкіл, втім, в основному більшість практик включають вивчення технік дихання, медитації і різних динамічних і статичних позицій, що дозволяють впливати на безліч м'язових груп. У той же час така активність має багато переваг для психічного здоров'я", - з таких слів розпочала пост чиновниця.

З плюсів для здоров'я від занять йогою Супрун пiдкреслила наступне:

Вона допомагає при болях у спині.

Згідно з результатами великого систематичного огляду, йога - ефективний засіб для боротьби з болем у спині, також допомагає залишатися рухомими людям з хронічним болем. За результатами одного дослідження, люди з болем в спині, які 24 тижні протягом 90 хвилин займалися йогою, в середньому позбавилися від больових відчуттів на 56%. Правда перед тим, як зайнятися йогою, краще проконсультуватися з лікарем або ж починати з простих вправ.

Заняття йогою допомагають поліпшити сон.

Згідно з опитуванням, 55% людей, які займаються йогою, виявили, що їх сон покращився. Зокрема поєднання фізичних вправ і технік дихання сприяє виділенню мелатоніну – гормону сну, який виробляється вночі і відповідає за сон. Цікаво, що йога також може допомагати в боротьбі зі стресом і знизити відчуття тривоги.

Покращує роботу серцево-судинної системи.

Йога є хорошим профілактичним засобом проти серцево-судинних захворювань так само, як і інші звичайні вправи, наприклад, швидка ходьба. Приміром, виконання вправ для гнучкості м'язів допомагає їм стати більш чутливими до інсуліну, що важливо для контролю цукру в крові, а техніки дихання дозволяють знизити артеріальний тиск

Допомагає харчуватися більш сбалансовано.

Відомо, що люди, які займаються йогою, більш ретельно стежать за своїм харчуванням. Дослідники визначили, що практика йоги сприяє кращому усвідомленню відчуття власного тіла і контролю емоцій. Це допомагає не заїдати стрес їжею або в цілому усвідомлено ставитися до її споживання.

Покращує баланс тіла і координацію рухів.

Це хороший вибір для занять фізичною активністю, допомагає підвищити витривалість, зміцнити кістки і м'язи і стати більш гнучкими і рухливими. Хоча у багатьох йога асоціюється з духовними практиками, але насправді, вона дуже корисна для повсякденного життя та фізичної активності.

Скріншот поста аккаунта (facebook.com/ulanasuprun)

Нагадаємо, нещодавно Супрун розповіла, як лікувати застуду і грип.

До цього Супрун розповіла, як хвороби зубів впливають на серце.

До речі, Уляна Супрун розповіла, як боротися з осінньою нудьгою.

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Відео: РБК-Україна