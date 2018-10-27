"Отличный вариант физической активности": Супрун порекомендовала заниматься йогой

Фото: Йога (pixabay.com/StockSnap)

Часто йогу люди ассоциируют с высокими духовными практиками, но она очень полезна и в обычной жизни

И.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун порекомендовала заниматься всем йогой. По ее словам, это отличный вариант физической активности, который помогает держать тело и ум в тонусе. Об этом Супрун написала на своей страничке в Facebook.

"Если у вас нет планов на эти выходные, подумайте о занятиях йогой. Это отличный вариант физической активности, помогает держать тело и ум в тонусе. Йога имеет множество направлений и школ, впрочем, в основном большинство практик включают изучение техник дыхания, медитации и различных динамических и статических позиций, позволяющих влиять на множество мышечных групп. В то же время такая активность имеет много преимуществ для психического здоровья", - с таких слов начала пост чиновница.

Из плюсов для здоровья от занятий йогой Супрун выделила следующее:

Она помогает при болях в спине.

Согласно результатам большого систематического обзора, йога - эффективное средство для борьбы с болью в спине, также помогает оставаться подвижными людям с хронической болью. По результатам одного исследования, люди с болью в спине, которые 24 недели в течение 90 минут занимались йогой, в среднем избавились от болевых ощущений на 56%. Правда перед тем, как заняться йогой, лучше проконсультироваться с врачом или же начинать с простых упражнений.

Занятия йогой помогают улучшить сон.

Согласно опросу, 55% людей, которые занимаются йогой, обнаружили, что их сон улучшился. В частности сочетание физических упражнений и техник дыхания способствует выделению мелатонина – гормона сна, который вырабатывается ночью и отвечает за сон. Интересно, что йога также может помогать в борьбе со стрессом и снизить чувство тревоги.

Улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

Йога является хорошим профилактическим средством против сердечно-сосудистых заболеваний так же, как и другие обычные упражнения, например, быстрая ходьба. К примеру, выполнение упражнений для гибкости мышц помогает им стать более чувствительными к инсулину, что важно для контроля сахара в крови, а техники дыхания позволяют снизить артериальное давление

Помогает питаться более сбаллансировано.

Известно, что люди, занимающиеся йогой, более тщательно следят за своим питанием. Исследователи определили, что практика йоги способствует лучшему осознанию ощущения собственного тела и контроля эмоций. Это помогает не заедать стресс едой или в целом осознанно относиться к ее потреблению.

Улучшает баланс тела и координацию движений.

Это хороший выбор для занятий физической активностью, помогает повысить выносливость, укрепить кости и мышцы и стать более гибкими и подвижными. Хотя у многих йога и ассоциируется с духовными практиками, но на самом деле, она весьма полезна для повседневной жизни и физической активности.

Скриншот поста аккаунта (facebook.com/ulanasuprun)

Напомним, недавно Супрун рассказала, как лечить простуду и грипп.

До этого Супрун рассказала, как болезни зубов влияют на сердце.

Кстати, Ульяна Супрун рассказала, как бороться с осенней хандрой.

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Видео: РБК-Украина