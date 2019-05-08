Струнка і спекотна: 52-річна Сальма Хайєк блищить в золотистій сукні від Gucci

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

52-річна знаменитість відвідала Met Gala 2019

Сальма Хайек, як дружина французького мільйонера Франсуа-Анрі Піно – спадкоємця компанії, якій належать модні бренди Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, Bottega Veneta і інші, не могла "вдарити в бруд обличчям" на Met Gala 2019. Актриса прийшла на вечір в розкішному образі від Gucci – довгій сукні зі спідницею, розшиту золотими лелітками, короткими пишними чорними рукавами і листям на відвертому декольте. На голові у неї красувався корона з зістареного золотого металу, а у вухах – масивні сережки. Макіяж їй зробили досить якрій – з акцентом на очі, так і на червоні губи.

Сальма Хайєк у сукня Gucci (фото: instagram.com/gucci)

Таке вбрання вигідно підкреслив струнку фігуру 52-річної актриси і її нев'янучий зовнішній вигляд. Сальма виклала у себе на сторінці масу фото, чим одразу ж спровокувала шанувальників на захоплені коментарі:

"Королева",

"Ти просто ангел",

"Ваша Величність, Ви Богиня",

"Ти виглядаєш просто чудово",

"Королева! Ти вбила всіх своєю красою",

"Так, ідеально",

"Ти просто мрія",

"У мене немає слів",

"Прекрасна Сальма! Амінь!"...

Сальма Хайєк на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/salmahayek)

До речі, актриса не стала обмежуватися лише своїми знімками. Вона також опублікувала кадр з давньою подругою – іспанською актрисою Пенелопою Крус, яка з'явилася на червоній доріжці в чорно-білій сукні Chanel. А також з сестрами Дженнер – Кендалл і Кайлі. Цей знімок вона підписала жартівливо: "Улюблене фото Валентини", маючи на увазі свою 11-річну доньку.

Сальма Хайєк з Пенелопою Крус, Кендалл і Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/salmahayek)

Але фолловери виявилися не такими прихильниками знаменитого сімейства, як дівчинка. Вони написали багато негативних зауважень і дуже обурилися, як взагалі могла Сальма з ними фотографуватися. А також наголосили, що виглядають юні красуні набагато гірше самої Хайєк. "Коли ти найстарша на картинці, але все одно виглядаєш краще за всіх", "Вони не заслуговують фотографії з вами", "Ви, Сальма, найкрасивіша з них. Класна, справжня, натуральна", "Сальма, вони не зрівняються з твоєї природною красою", "І все ж ви набагато красивіше і аутентичнее у всіх відносинах", "Ти виглядаєш наймолодшою на картинці", "Ви така гарна... Вони просто пластикові!"...

Нагадаємо, раніше Ірина Шейк також в деталях показала свій розкішний образ Burberry для вечірки Met Gala 2019.

Також дивіться топ-7 найрозкішніших образів на Met Gala 2019: Дженніфер Лопес, Кендалл Дженнер, Дуа Ліпа та інші.