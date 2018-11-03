Може бути небезпечним: медики зробили несподівану заяву про властивості лимона

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Вчені назвали максимальну добову дозу лимонного соку

Американські вчені провели дослідження і з'ясували, що звичайні лимони можуть стати джерелом інфекційного захворювання. Про це повідомляє сайт Health Info.

Фахівці провели дослідження в ресторанах Нью-Йорка і виявили, що майже 70% лимонів, які використовують для прикрашання страв або напоїв містять мікроорганізми, які викликають інфекційні захворювання.

З'ясувалося, що мікроорганізми потрапляють на скибочки лимона на кухні, де їх нарізають для прикраси блюд і напоїв. Також мікроби потрапляють на часточки лимона при зіткненні зі склянками при подачі напоїв.

Крім того, вчені відзначили, що лимони мають властивість пошкодити зубну емаль і викликати загострення виразок у роті, так як в них міститься багато кислоти.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Лимони здатні викликати нудоту, оскільки в їх складі міститься велика кількість вітаміну С і кілька склянок лимонного соку може викликати його надлишок. У ресторанах часто подають коктейлі, в основу яких входить лимонний сік – медики рекомендують бути з ними обережними.

Вітамін С стимулює поглинання заліза, тому надмірне вживання цих цитрусових може призвести до надмірного вмісту заліза в крові.

Також варто акуратно вживати лимонний сік з деякими ліками, так як вони можу порушити засвоєння препарату.

Вчені відзначають, що щоденна доза лимонного соку не повинна перевищувати 120 мл.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені виявили нову смертельну небезпеку солі.

А також розповідали про те, що медики назвали продукти, які шкідливі для кісток та суглобів.

Відео: РБК-Україна