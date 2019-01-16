Ніколь Кідман і Шарліз Терон вразили молодим зовнішнім виглядом (фото)

Шанувальники кінодів розсипалися в хвалебних коментарях: від "прекрасних леді" до "богинь"
Голлівудські кінодіви Ніколь Кідман і Шарліз Терон зустрілися на гала-вечері престижної церемонії Critics' Choice Awards 2019, яка відбулася з 13 на 14 січня в Санта-Моніці, США. І все ж Терон приберегла вдале фото зі своєю подругою і колегою, опублікувавши його трохи пізніше на своїй instagram-сторінці.
При цьому прихильники прийшли в захват від зовнішнього вигляду голлівудських красунь, підкресливши, що актриси виглядають дуже молодо. Тут слід зазначити, що Ніколь Кідман у минулому році виповнився 51 рік, Шарліз Терон — 43 роки.
На спільному знімку героїні культових фільмів виглядають і правда дуже молодо.
Ніколь Кідман і Шарліз Терон на церемонії нагород Critics' Choice Awards 2019, премії асоціації телевізійних журналістів Америки (фото: instagram.com/charlizeafrica)
Також актриси окремо одна від одної опублікували на своїх сторінках в соцмережах портрети з підготовки до важливої церемонії.
Ніколь Кідман (фото: instagram.com/nicolekidman)
Шарліз Терон (фото: instagram.com/charlizeafrica)
Підписники Терон в мережі instagram поспішили відзначити, що актриси виглядають просто шикарно.
Шарліз Терон на церемонії Critics' Choice Awards 2019 (фото: Jon Kopaloff/Getty Images)
Нагадаємо, раніше блискучу Шарліз Терон у сукні від Givenchy назвали однією з найстильніших кіноактрис червоної доріжки Critics' Choice Awards 2019. LITE докладно описував образ кінодіви.
Також відзначимо, що в новому модному сезоні на "streetstyly-подіумі" домінує стиль 80-х. Вінтажний мейкап буквально підкорив червону доріжку 76-ї церемонії вручення нагород премії "Золотий Глобус". LITE писав, як кислотні 80-ті увірвалися в тренди макіяжу 2019.
Відео: LITE