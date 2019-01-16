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Ніколь Кідман і Шарліз Терон вразили молодим зовнішнім виглядом (фото)

Lite » Краса і здоров'я 16.01.2019 - 13:16
Ніколь Кідман і Шарліз Терон вразили молодим зовнішнім виглядом (фото)
Ніколь Кідман (фото: instagram.com/nicolekidman)

Шанувальники кінодів розсипалися в хвалебних коментарях: від "прекрасних леді" до "богинь"

Голлівудські кінодіви Ніколь Кідман і Шарліз Терон зустрілися на гала-вечері престижної церемонії Critics' Choice Awards 2019, яка відбулася з 13 на 14 січня в Санта-Моніці, США. І все ж Терон приберегла вдале фото зі своєю подругою і колегою, опублікувавши його трохи пізніше на своїй instagram-сторінці.

При цьому прихильники прийшли в захват від зовнішнього вигляду голлівудських красунь, підкресливши, що актриси виглядають дуже молодо. Тут слід зазначити, що Ніколь Кідман у минулому році виповнився 51 рік, Шарліз Терон — 43 роки.

На спільному знімку героїні культових фільмів виглядають і правда дуже молодо.

Ніколь Кідман і Шарліз Терон

Ніколь Кідман і Шарліз Терон на церемонії нагород Critics' Choice Awards 2019, премії асоціації телевізійних журналістів Америки (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Також актриси окремо одна від одної опублікували на своїх сторінках в соцмережах портрети з підготовки до важливої церемонії.

Ніколь Кідман

Ніколь Кідман (фото: instagram.com/nicolekidman)

Шарліз Терон

Шарліз Терон (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Підписники Терон в мережі instagram поспішили відзначити, що актриси виглядають просто шикарно.

  • "Нестаріючі красуні", — підкреслює keight_von_guggen.
  • "Боже, які гарні дами", — пише karla_melissarmo.
  • "Стільки краси і таланту на одному фото. Люблю вас!" — захоплюється matheus.duartem.
  • "Дві самі чудові дами на Землі", — зазначає olejuk_telejuk.
  • "Кідман чудова, але Терон — у центрі уваги", — підкреслює jorislerel.
  • "Виглядаєте як сестри-близнюки", — пише joaocbs74.
  • "Дуууже гарні жінки! Як всередині, так і зовні", — захоплюється milenavukota.
  • "Беззаперечні королеви Голівуду", — запевняє esspricio.

Шарліз Терон

Шарліз Терон на церемонії Critics' Choice Awards 2019 (фото: Jon Kopaloff/Getty Images)

Нагадаємо, раніше блискучу Шарліз Терон у сукні від Givenchy назвали однією з найстильніших кіноактрис червоної доріжки Critics' Choice Awards 2019. LITE докладно описував образ кінодіви.

Також відзначимо, що в новому модному сезоні на "streetstyly-подіумі" домінує стиль 80-х. Вінтажний мейкап буквально підкорив червону доріжку 76-ї церемонії вручення нагород премії "Золотий Глобус". LITE писав, як кислотні 80-ті увірвалися в тренди макіяжу 2019.

Відео: LITE

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Новини України Николь Кидманголливудская актрисаШарліз Терон
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