Попереджає діабет, інфаркт і ожиріння: названо суперпродукт

Фото: колаж РБК-Україна

За словами Уляни Супрун, корисні харчові жири також повинні бути в достатній кількості в денному раціоні

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я УкраїниУляна Супрун всіма силами демонструє свою турботу про здоров'я українського населення. Про це вона нерідко пише на своїй сторінці в Facebook. В своїх постах вона найчастіше використовує головний мотив: у здоровому тілі - здоровий дух.

Супрун славиться, як медик, який активно допомагає населенню боротися з поширеними міфами, щодо здорового способу життя.

Останній меседж в соціальній мережі в. о. голови Моз України зачіпає вживання в їжу добре відомого продукту – бобів. Вірніше – бобових.

Як стверджує Супрун люди, що регулярно вживають в якості їжі бобові, автоматично проводять собі профілактику інсульту та цукрового діабету.

Крім того, як стверджує в. о. міністра, ця культура ефективно допомагає боротися з гіпертонією, ожирінням і поруч серцево - судинних захворювань.

Скріншот (facebook.com/ulanasuprun)

Боби при попаданні в організм, стверджує Супрун, мають властивість знижувати рівень цукру і холестерину.

"У той же час вони (боби-прим.Редакції) багаті незамінними амінокислотами, які необхідні нашому організму. Однією з таких амінокислот є триптофан (наприклад, вміст амінокислот в сочевиці - В організмі триптофан перетворюється в нейромедіатор серотонін, який необхідний нам для гарного настрою, повноцінного сну і апетиту", - розповідає про цінні властивості бобових Уляна Супрун.

Також, Супрун розповіла, як краще всього готувати боби:

"Перед приготуванням їх слід замочувати і кілька разів промивати водою. Це допоможе позбутися короткозвенных вуглеводів, які погано всмоктуються у кишечнику і сприяють утворенню газів.Не об'єднувати бобові з іншими продуктами, які можуть викликати здуття, наприклад, капустою.Для кращої біодоступності заліза краще готувати бобові з томатом або лимоном".

Скріншот (facebook.com/ulanasuprun)

До речі, за словами Супрун, корисні харчові жири також повинні бути в достатній кількості в денному раціоні, адже вони забезпечують організм енергією, підтримують ріст клітин, допомагають контролювати рівень холестерину та артеріальний тиск, а також допомагають організму поглинати життєво-важливі поживні речовини.

Нагадаємо, раніше в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла українцям, як уберегти дітей від пневмонії і пояснила на які симптоми слід звернути увагу в першу чергу.

Також раніше ми повідомляли про те, що Комаровський розповів, з якого віку можна подорожувати з дитиною.

Додамо, що ми писали про те, що Супрун розповіла, чому не можна відмовлятися від жирів.

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