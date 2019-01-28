Як навчитися обмежувати себе в солодкому: поради екс-"ВІА-Гри"

Співачка поділилася простими і корисними рекомендаціями для бажаючих схуднути

Если вы хотите похудеть или же боитесь набрать лишние килограммы, но при этом никак не можете отказаться от сладкого - возможно, вам помогут советы бывшей участницы группы "ВИА Гра" Татьяны Котовой. Певица, которая может похвастаться отличной фигурой, рассказала на своей странице в Instagram, как научиться ограничивать себя в сладеньком на благо фигуры.

Она отметила, что ее очень часто спрашивают об этом, поэтому она решила собрать все свои секреты в один пост.

Фото: Татьяна Котова (instagram.com/kottova)

Сокращаем потребление сахара постепенно. В кофе добавляем не 2 ложки сахара, а одну. Делимся пирожным с подругой и не тянемся за второй конфетой. Удовольствие получим, а съедим уже намного меньше.

Заменяем сахар на натуральные подсластители: эритрит, стевия, кленовый сироп, сироп топинамбура, нектар агавы, кокосовый или виноградный сахар.

Пьем больше воды, а не сладких напитков.

Осмысленно потребляем сладкое. Не едим мороженое на бегу, а конфеты — за компьютером. Так мы все равно полноценного удовольствия не получим, а незаметно съедим порцию сахара.

Не делаем из сладкого награду. Ведь это формирует нездоровую связь. Лучше поощряем себя чем-нибудь несъедобным (платье, салон, путешествия) или откладываем деньги, которые собирались потратить на сладкое, в копилку.

Фото: Татьяна Котова (instagram.com/kottova)

Готовим десерты самостоятельно. Таким образом мы можем контролировать их сладость. Добавляем меньше сахара, чем в рецепте и не кладем шоколад.

Напомним, ранее Татьяна Котова поделилась своей схемой питания, которой она придерживается в разгрузочные дни.

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