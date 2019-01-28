Як навчитися обмежувати себе в солодкому: поради екс-"ВІА-Гри"

Фото: Тетяна Котова (instagram.com/kottova)

Співачка поділилася простими і корисними рекомендаціями для бажаючих схуднути

Якщо ви хочете схуднути або ж боїтеся набрати зайві кілограми, але при цьому ніяк не можете відмовитися від солодкого - можливо, вам допоможуть поради колишньої учасниці гурту "ВІА Гра" Тетяни Котової. Співачка, яка може похвалитися відмінною фігурою, розповіла на своїй сторінці в Instagram, як навчитися обмежувати себе в солоденькому на благо фігури.

Вона зазначила, що її дуже часто запитують про це, тому вона вирішила зібрати усі свої секрети в один пост.

Фото: Тетяна Котова (instagram.com/kottova)

Скорочуємо споживання цукру поступово. В каву не додаємо 2 ложки цукру, а одну. Ділимося тістечком з подругою і не тягнемося за другою цукеркою. Задоволення отримаємо, а з'їмо вже набагато менше.

Замінюємо цукор на натуральні підсолоджувачі: еритрит, стевія, кленовий сироп, сироп топінамбура, нектар агави, кокосовий або виноградний цукор.

П'ємо більше води, а не солодких напоїв.

Осмислено споживаємо солодке. Не їмо морозиво на бігу, а цукерки — за комп'ютером. Так ми все одно повноцінного задоволення не отримаємо, а непомітно з'їмо порцію цукру.

Не робимо з солодкого нагороду. Адже це формує нездоровий зв'язок. Краще нагороджуємо себе чим-небудь неїстівним (плаття, салон, подорожі) або відкладаємо гроші, які збиралися витратити на солодке, в скарбничку.

Фото: Тетяна Котова (instagram.com/kottova)

Готуємо десерти самостійно. Таким чином ми можемо контролювати їх солодкість. Додаємо менше цукру, ніж в рецепті і не кладемо шоколад.

Нагадаємо, раніше Тетяна Котова поділилася своєю схемою харчування, якої вона дотримується у розвантажувальні дні.

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