Як не набрати зайву вагу під час новорічних свят: поради дієтолога

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Дієтолог уточнює: вас ніхто не змушує їсти вночі!

Зустріч нового року — як правило, стрес для організму. Переїдання, вживання жирного і солодкого пізно ввечері, алкоголь — в результаті зайві кілограми та проблеми зі здоров'ям. Українська дієтолог Катерина Толстікова поділилася важливими порадами на тему новорічних застіль. Так, дієтолог по пунктах перерахувала, про що важливо пам'ятати, сідаючи за новорічний стіл, щоб пізніше не шкодувати.

Толстікова запропонувала альтернативу — як зробити, щоб від зайвих жирів не страждала печінку, а ваш мозок отримав задоволення від свята.

#1 Відмовтеся від ковбас

"Докторскую ковбасу, яка б вона не була ОК, замінити на індичку/телятину", — радить Толстікова.

#2 Магазинний майонез також у "списках на відрахування"

"Магазинний майонез замінити на айолі/ домашній або грецький йогурт/ сметану".

#3 Відмовтеся від консервованого горошку, а також кукурудзи.

"Візьміть заморожений", — лаконічно радить Толстікова.

#4 Беріть зі святкового столу потроху

"Перетворіть свій робочий стіл в різнобарвний фуршет: не заважайте багатокомпонентні салати, зробіть нарізку: м'яса/риби/овочів/ сиру і зелені. Візьміть тарілку і викладіть на неї всього потроху", — пише дієтолога.

#5 Не запевайте їжу алкоголем!

"Якщо ви його вживаєте — тільки після/без їжі".

#6 Не їжте вночі... принаймні, постарайтеся

"Ніхто не змушує вас їсти о 00.00! Можна повечеряти до 20.00, а опівночі запалити вогники!" — зазначає дієтолог.

#7 Не наготовлюйте багато — буде менше спокуси

"Готуйте стільки їжі, скільки ви з'їсте за 1-2 дні! Не готуйте тазики салатів і холодцю".

"Будь-яке свято — це емоції, не дозволяйте їжі замінювати те, що ви можете отримати безкоштовно, без калорій і з користю для вашого організму", — підсумувала Катерина Толстікова.

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