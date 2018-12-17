Топ-3 варианта легкого и красивого новогоднего декора своими руками

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Три способа сделать необычные праздничные украшения

Эксклюзивный новогодний декор легко можно сделать своими руками, это ни капельки не затратно и очень быстро. Украшения веселее делать со своими близкими и друзьями, для этого вам понадобятся доступные составляющие декора, которые лучше заранее купить в магазине.

Для оригинального рождественского венка вам понадобятся:

1. Гибкий легкий шест для выполнения упражнений в воде (pool noodle) любого цвета, в последствии он будет покрыт декоративными помпонами и его цвет виден не будет.

2. По мотку ниток: красного, черного, белого цветов. Лучше взять синтетические, так будет дешевле и декор "доживет" до следующего года, и моль на него не позарится.

3. Скотч, совсем небольшой кусочек, чтобы соединить концы pool noodle.

4. Вилка, в качестве инструмента для оформления помпонов.

5. Клеевой пистолет.

6. Рамочка для фото.

7. Ножницы.

8. Немного атласной ленты красного цвета.

Что со всем этим делать — смотрите в видео:

Видео: Рождественский венок (www.instagram.com/blossom)

Чтобы сделать гигантскую гирлянду, которую можно использовать как декор в комнате или во дворе, вам понадобятся:

1. Пластиковые горшки, можно взять самые тонкие и небольшие по диаметру, но такие, в которые поместится пластиковая бутылка. Или это могут быть пластиковые пищевые контейнеры цилиндрической форма, но в таком случае их лучше покрасить одинаковой непрозрачной краской.

2. Пластиковые бутылки одинакового объема, но разных цветов.

3. Уличная гирлянда с большими патронами.

4. Клеевой пистолет.

5. Нож.

6. Скотч.

7. Толстая полая трубка для оформления шнура гирлянды.

Инструкция для изготовления гигантской гирлянды в видео:

Видео: Гигантская гирлянда (www.instagram.com/blossom)

Если вы хотите сделать необычную фото-зону для своих гостей на праздник, то можно оформить ее с помощью невероятных размеров рождественских леденцов. Их можно сделать в классическом красно-белом цвете, повязав зелеными лентами, а можно сделать яркие разноцветные "конфетки". Что нам для этого нужно:

1. Много гибких pool noodles.

2. Широкий скотч. Важно, чтобы он был не прозрачный, а белого или молочного оттенка.

3. Клеевой пистолет.

4. Широкий моток полиэтиленовой пленки для упаковки "леденцов".

5. Разноцветные ленты.

6. Не гибкие трубки, для оформления палочек "конфет".

У вас обязательно останется много ярких фото с такой фото-зоны, а как этот декор сделать правильно — смотрите в видео:

Видео: Большие карамельки (www.instagram.com/blossom)

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