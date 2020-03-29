Мус для обличчя, який швидко омолодить шкіру: готуємо вдома

Ілюстративне фото (pexels.com)

Цей простий засіб освіжить і поліпшить колір обличчя

Мус, приготований з банана, відмінно підходить будь-якому типу шкіри. Він володіє зволожуючим, розгладжуючим, освіжаючим, поживним і омолоджуючим ефектом. Завдяки кислотам, що входять до складу фрукта, банановий мус відмінно видаляє з поверхні шкіри ороговілі клітини і покращує колір обличчя. Б'юті-блогер Марина, яка раніше розповіла про порятунок для сухого волосся, на своїй Instagram-сторінці "Домашній косметолог" поділилася рецептом цього чарівного засобу, який легко приготувати вдома.

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Достаток поживних речовин і вітамінів в банані здатне надати на шкіру приголомшливий ефект, який можна порівнювати з найдорожчими у світі косметичними процедурами.



Вітамін С, що входить до складу банана, уповільнює процес старіння шкіри, розгладжує зморшки.

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Вітамін Е є лідером з усіх вітамінів, які так необхідні шкірі. Він забезпечує гладкість, бархатистість шкіри, усуває ознаки втоми і в'янення, живить, омолоджує.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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У складі яєчного білка міститься велика кількість вітамінів і мінеральних речовин, які прискорюють процеси відновлення на клітинному рівні, а також підсилюють захисні функції шкіри.

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ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

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Половина банана.

1 яєчний білок.

0,5 ч. л. улюбленого рослинного масла.

5 крапель вітаміну Е.

Картопляний крохмаль.

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Збийте в блендері банан і білок до утворення пишної піни, додайте олії, введіть крохмаль, постійно помішуючи (регулюйте кількість крохмалю) до отримання однорідного стану, приємного в нанесенні.

Мус, що вийшов, нанесіть на шкіру обличчя, область навколо очей, шию і зону декольте, через 5-7 хвилин покладіть зверху ще один шар, через 15 хвилин змийте все теплою водою, нанесіть на шкіру улюблений крем.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Процедура подарує ефективний ліфтинг, шкіра набуде тонус, захист і силу.



Застосування: 1-2 рази в тиждень.

Курс: 10 процедур.



Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.

Нагадаємо, співачка Настя Каменських поділилася особистими лайфхаками по догляду за шкірою.