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Мус для обличчя, який швидко омолодить шкіру: готуємо вдома

Lite » Краса 29.03.2020 - 08:38
Мус для обличчя, який швидко омолодить шкіру: готуємо вдома
Ілюстративне фото (pexels.com)

Цей простий засіб освіжить і поліпшить колір обличчя

Мус, приготований з банана, відмінно підходить будь-якому типу шкіри. Він володіє зволожуючим, розгладжуючим, освіжаючим, поживним і омолоджуючим ефектом. Завдяки кислотам, що входять до складу фрукта, банановий мус відмінно видаляє з поверхні шкіри ороговілі клітини і покращує колір обличчя. Б'юті-блогер Марина, яка раніше розповіла про порятунок для сухого волосся, на своїй Instagram-сторінці "Домашній косметолог" поділилася рецептом цього чарівного засобу, який легко приготувати вдома.

Достаток поживних речовин і вітамінів в банані здатне надати на шкіру приголомшливий ефект, який можна порівнювати з найдорожчими у світі косметичними процедурами.

Вітамін С, що входить до складу банана, уповільнює процес старіння шкіри, розгладжує зморшки.

Вітамін Е є лідером з усіх вітамінів, які так необхідні шкірі. Він забезпечує гладкість, бархатистість шкіри, усуває ознаки втоми і в'янення, живить, омолоджує.

Мус для обличчя, який швидко омолодить шкіру: готуємо вдома

Ілюстративне фото (pexels.com)


У складі яєчного білка міститься велика кількість вітамінів і мінеральних речовин, які прискорюють процеси відновлення на клітинному рівні, а також підсилюють захисні функції шкіри.

ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

  • Половина банана.
  • 1 яєчний білок.
  • 0,5 ч. л. улюбленого рослинного масла.
  • 5 крапель вітаміну Е.
  • Картопляний крохмаль.


Збийте в блендері банан і білок до утворення пишної піни, додайте олії, введіть крохмаль, постійно помішуючи (регулюйте кількість крохмалю) до отримання однорідного стану, приємного в нанесенні.

Мус, що вийшов, нанесіть на шкіру обличчя, область навколо очей, шию і зону декольте, через 5-7 хвилин покладіть зверху ще один шар, через 15 хвилин змийте все теплою водою, нанесіть на шкіру улюблений крем.

Мус для обличчя, який швидко омолодить шкіру: готуємо вдома
Ілюстративне фото (pexels.com)

Процедура подарує ефективний ліфтинг, шкіра набуде тонус, захист і силу.

Застосування: 1-2 рази в тиждень.
Курс: 10 процедур.

Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.

Нагадаємо, співачка Настя Каменських поділилася особистими лайфхаками по догляду за шкірою.

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