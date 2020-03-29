Мусс для лица, который быстро омолодит кожу: готовим дома

Это простое средство освежит и улучшит цвет лица
Мусс, приготовленный из банана, отлично подходит любому типу кожи. Он обладает увлажняющим, разглаживающим, освежающим, питательным и омолаживающим эффектами. Благодаря входящим в состав фрукта кислотам, банановый мусс отлично удаляет с поверхности кожи ороговевшие клетки и улучшает цвет лица. Бьюти-блогер Марина, которая ранее рассказала о спасении для сухих волос, на своей Instagram-страничке "Домашний косметолог" поделилась рецептом этого волшебного средства, которое легко приготовить дома.
⠀
Изобилие питательных веществ и витаминов в банане способно оказать на кожу потрясающий эффект, который можно сравнивать с самыми дорогими в мире косметическими процедурами.
Витамин С, входящий в состав банана, замедляет процесс старения кожи, разглаживает морщинки.
⠀
Витамин Е является лидером из всех витаминов, которые так необходимы коже. Он обеспечивает гладкость, бархатистость кожи, устраняет признаки усталости и увядания, питает, омолаживает.
Иллюстративное фото (pexels.com)
⠀
В составе яичного белка содержится большое количество витаминов и минеральных веществ, которые ускоряют процессы восстановления на клеточном уровне, а также усиливают защитные функции кожи.
⠀
ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:
⠀
⠀
Взбейте в блендере банан и белок до образования пышной пены, добавьте масла, введите крахмал, постоянно помешивая (регулируйте кол-во крахмала) до получения однородного состояния, приятного в нанесении.
Получившийся мусс нанесите на кожу лица, область вокруг глаз, шею и зону декольте, через 5-7 минут положите сверху ещё один слой, через 15 минут смойте всё тёплой водой, нанесите на кожу любимый крем.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Процедура подарит эффективный лифтинг, кожа обретёт тонус, защиту и силу.
Применение: 1-2 раза в неделю.
Курс: 10 процедур.
Не забывайте проверять компоненты на переносимость.
Напомним, певица Настя Каменских поделилась личными лайфхаками по уходу за кожей.