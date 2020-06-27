ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Щастя для волосся: переможниця Холостяк-10 розкрила особисті секрети догляду за локонами

Lite » Краса 27.06.2020 - 16:39
Щастя для волосся: переможниця Холостяк-10 розкрила особисті секрети догляду за локонами
Даша Ульянова (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Даша Ульянова назвала важливі складові гарного волосся

Переможниця Холостяк-10 Даша Ульянова може похвалитися не тільки струнким і підтягнутим тілом і виточеною фігурою, але і розкішною шевелюрою. Довге й густе волосся дівчини – предмет захоплення її шанувальників. Даша вирішила відповісти на питання, що часто задаються по догляду за волоссям та розсекретити свої б'юті-ритуали.

Дівчина показала "ліфтолук", на якому відображена в літьому чорному платті з сіро-сріблястим вставками на рукавах і асиметрично розташованими великими металевими гудзиками. Вона доповнила образ білої місткою сумочкою і відкритими босоніжками зі стразами. Її волосся було гладенько зачесане на рівний проділ.

"Не буду приховувати, що генетика грає не останню роль і мені з нею пощастило. Але! Будь генетику можна зіпсувати відсутністю догляду або неправильним доглядом. Я п'ю вітаміни і намагаюся максимально багато їх вживати з продуктів (риба, горіхи, бобові, зелені овочі, устриці, до речі, теж корисні).

Щастя для волосся: переможниця Холостяк-10 розкрила особисті секрети догляду за локонами

Даша Ульянова показала ошатний літній образ (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Намагаюся рідше сушити волосся феном. Якщо цілий день вдома, можу нанести на волосся кокосову олію. Роблю процедуру на вологі волосся.

Раз на місяць роблю "щастя для волосся" - це найкраще, що зі мною траплялося. Але! Важливо знайти хорошого майстра, який завдасть на вашу голову якісний склад. Для миття використовую тільки професійні лінійки. Ніякого массмаркета! Ще одне, багато залежить від гребінця, вибирайте теж професійні, які не видирають і не ламають волосся", - детально описала Даша.

Нагадаємо, що раніше ведучий шоу Холостяк пояснив, чому не склалася пара Макса Михайлюка та Даші Ульянової.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite

Теги Новини України СТБХолостяктв-шоу
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся