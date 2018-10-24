Контрастний душ для обличчя та маски: Ольга Сумська поділилася б'юті-секретами

Ольга Сумська у програмі "Ранок з Україною"

Відома українська актриса розповіла, як доглядає за шкірою особи

Актриса, телеведуча і народна артистка України Ольга Сумська у свої 52 роки виглядає набагато молодше своїх років.

Ще сім років тому вона видала книгу "Секрети краси" у програмі "Ранок з Україною" розповіла, що її поради дієві.

Пропонуємо вашій увазі декілька доступних б'юті-процедур від зірки.

Влаштуйте контрастний душ своєму обличчю – треба просто чергувати гарячу і холодну воду при вмиванні обличчя. Потім взяти рушник, змочити його в гарячій воді і легкими рухами протерти шкіру.

Ольга Сумська у програмі "Ранок з Україною"

Знімайте макіяж маслами. Цю процедуру Ольга одного разу подглядела у Софі Лорен. Змочіть ватяний спонж теплою водою і капніть трохи аромамасла. Цим спонжем протріть обличчя, знімаючи косметику.

Ольга Сумська у програмі "Ранок з Україною"

Наносити маски, поки ви вдома. Для цього завжди можна знайти час, вважає актриса. Наприклад, поки ви варите борщ, на очищене обличчя можна нанести сметану і почекати, поки вона вбереться, і потім повторити процедуру ще кілька разів.

Ольга Сумська у програмі "Ранок з Україною"

Акторка рекомендує ніколи не забувати про себе, бути красивими, привабливими і грайливими. Завжди зберігати жіночність, адже вона прекрасна в будь-якому віці.

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська розповіла про реалізацію головної "мрії".

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