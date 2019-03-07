Комплексний підхід: дієтолог назвала приховані причини целюліту

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Експерт стверджує, що не варто грішити на окремо взяті продукти

Ненависна "апельсинова кірка" турбує багатьох представниць прекрасної статі, а під час підготовки до літнього сезону питання стоїть руба. Але не всі знають про истинні причини її виникнення, а грішать на спосіб життя або окремо взятий продукт з раціону. Розібратися, звідки береться ця проблема вирішила лікар-дієтолог Катерина Толстікова, яка розповіла про целюліт на сторінці в Instagram.

Як стверджує експерт, це комплексний процес, викликаний рядом причин: порушення лімфо - і мікроциркуляції, гормональний дисбаланс, а також зміни у сполучній тканині. Звичайно, на вираженість "апельсинової кірки" впливає спосіб життя і генетика.

Крім того, варто пам'ятати і про водно-електролітний баланс - достатнє надходженні в організм натрію, калію, магнію з їжею і водою. Не треба скидати з рахунків і супутні провокуючі фактори – алкоголь, куріння, а також зайва вага і інсулінорезистентність.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

"Дуже часто можна зустріти інфу, що молочка призводить до целюліту. Прямий зв'язок жодної наукової публікації немає, але коли це може відбуватися:

якщо ви грішите твердими сирами (у них багато натрію і насиченого жиру) і сиром, і це є основою вашого харчування;

Не контролюєте калорійність вашого раціону і найчастіше молочні продукти дають калорії профіциту;

Сидите на безвуглеводних і бессолевых дієтах, або постійно перебуваєте в режимі "гойдалки", - розвінчала спеціаліст поширений міф.

Крім того, вона звернула увагу і на набряки, які можуть виникати в проблемних зонах. Їх може викликати недостатня кількість споживаного білка, високовуглеводні дієти що провокують проблеми з нирками і серцем, гормональні порушення, порушення сольового балансу і недостатня кілкість магнію в організмі.

"Висновок такий: якщо у вас є проблеми з целюлітом або набряками, знайдіть спочатку причини їх виникнення, а не демонізуйте якийсь один продукт. При адекватному забезпеченні нутрієнтами (мікро - і макролементи – прим.ред.) і мінералами, а також в режимі невеликого дефіциту та активного способу життя - цих проблем не буває", - зазначила Толстікова.

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