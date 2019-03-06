Дієтолог назвала бюджетний продукт для легкого схуднення

Фото: Ілюстративне фото (unsplash/chrisjoelcampbell)

Корисний дієтичний продукт не тільки допоможе схуднути, він також збереже здоров'я

Дієтолог Світлана Фус, яка нещодавно розповіла чому лляне насіння має входити в раціон кожної жінки, пояснила, що тепличні овочі не підходять для повноцінного раціону, оскільки практично не поповнюють запаси вітамінів, а для дієти вже й поготів не годяться. За її словами, схожа ситуація і з сезонними плодами минулого врожаю, які частково втратили свою користь із-за тривалого зберігання. Виручити в даній ситуації може один овоч, користь якого незмінна цілий рік.

Доступний продукт

Білокачанна капуста при будь-яких підвищеннях цін завжди залишається доступною і не зникає з прилавків магазинів цілий рік. Але основна цінність цього продукту в тому, що на відміну від інших овочів, капуста надовго зберігає свої корисні властивості і важливі нутрієнти. Взимку і протягом усього весняного сезону в ній міститься все така ж кількість вітамінів, як і після збору врожаю.

Фото: (pixabay.com)

Квашена капуста

Посилити властивості овоча можна з допомогою нехитрого процесу квашення. Квашена капуста ще більш корисна для повноцінного харчування, ніж сирий овоч. Це пов'язано головним чином з молочною кислотою, що виділяється бактеріями в процесі бродіння капусти. Саме вона зберігає вітаміни і мікроелементи овоча, як би консервуючи їх.

Фото: (pixabay.com)

Вітамінна бомба

В результаті вміст вітаміну Р в ній зростає, крім того всього 300 грам квашеної капусти містять добову норму вітаміну С, а 20 грам — вітаміну К.

Крім того в ній є бета - каротин, вітамін U, а також вітаміни групи В, які чудово справляються з профілактикою захворювань шлунково-кишкового тракту, включаючи виразковою хворобою шлунка і дванадцятипалої кишки.

Фото: (pixabay.com)

Крім того, калорійність капусти мінімальна, всього 25 ккал на 100 грам продукту, вона чудово підійде для легкого сніданку, про користь якого нещодавно розповіла експерт по схудненню.

Так само, дієтолог розповіла, як правильно худнути весною, створивши універсальний план.