Експерт по схудненню розповіла про секрети сніданку для гарної фігури

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Фахівець зазначила, що пропускаючи сніданок, можна обзавестися зайвими кіло

Експерт зі здорового харчування і схуднення Катя Медушкіна, яка раніше поділилася схемою ефективної тренування, що допоможе позбавитися від зайвого жиру, розповіла про основні правила і важливість сніданку в процесі схуднення. З підписниками в Instagram вона поділилася секретами здорового ранкового прийому їжі.

Фахівець зазначила, що відмова від сніданку сприяє набору ваги. Крім того, якщо ми пропускає прийом їжі в ранковий час, то обмін речовин безнадійно порушується на весь день.

"Для того, щоб організм повноцінно прокинувся і запустив обмін речовин, йому потрібен повноцінний сніданок. Якщо ви пропустите цей важливий прийом їжі, то ваше тіло і мозок будуть відмовлятися правильно функціонувати протягом дня. Звідки їм взяти енергію, якщо ви не поїли? А ще один цікавий факт - якщо ви не поснідали, то весь день, в плані харчування, буде шкереберть, перевірено особисто! Потрібні нутрієнти не надійшли в організм своєчасно, і весь механізм обміну речовин порушений", - пояснила Медушкіна.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Вона також розповіла, яким повинен бути і з яких компонентів складатися повноцінний і збалансований перший денний прийом їжі.

"Легкозасвоюваний білок - це основний будівельний матеріал в нашому організмі. З білків складаються м'язова і кісткова тканина. Волосся, нігті і шкіра, і навіть наша кров - це теж білкові структури. Краще всього підходять молочні і яєчні білки", - зазначила експерт.

За словами Каті, обов'язковим компонентом ранкового раціону повинні стати складні вуглеводи. Їх основна перевага полягає в тому, що вони повільно перетравлюються, а також повільніше вивільняється глюкоза, яка надходить у кров. Складні вуглеводи потрібні організму для енергії, а не накопичення жирових запасів. Для цієї мети підійдуть каші, сендвічі, тости з цільнозерновий борошна.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

"Жири є джерелом енергії, що беруть участь в обмінних і травних процесах, допомагають засвоювати жиророзчинні вітаміни, такі як А, D, Е, К і деякі мінерали. Сніданок саме час для жирів тваринного походження, тому сміливо додайте шматочок вершкового масла. Можна додавати горіхи", - назвала ще одну обов'язкову складову правильно сніданку фахівець.

В якості прикладу Медушкіна призвела власне ранкове меню. Вона воліє починати день з класичної яєчні або вівсяномлинця. Експерт доповнює трапезу порцією овочів і парою шматочків цільнозернового хліба.

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