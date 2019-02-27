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Захищає жіночий організм: дієтолог назвала цінний продукт в раціоні

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.02.2019 - 16:57
Захищає жіночий організм: дієтолог назвала цінний продукт в раціоні
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Експерт зазначила, що вживати в раціон цю рослину варто з обережністю

Професійний дієтолог Світлана Фус переконана, що такий цінний продукт, як насіння льону має бути в раціоні кожного, а особливо сприятливо впливає на організм представниць прекрасної статі. Про це фахівець написала в Instagram.

Експерт перерахувала цінні речовини, які містить лляне сім'я, і підкреслила, що цей продукт істотно полегшує менопаузу у жінок і перешкоджає появі новоутворень.

"У лляному насінні багато корисного. В першу чергу, це джерело харчових волокон, які, як щітка, очищають кишечник, стимулюють його перистальтику і створюють відчуття ситості. Багаті насіння і на фітоестрогени - фенольні з'єднання з антиоксидантною активністю, які захищають жіночий організм від новоутворень і допомагають полегшити прояви клімаксу і дискомфорту, пов'язаного з менопаузою. Насіння льону можна назвати природним статинами, оскільки сприяє нормалізації рівня холестерину", - зазначила вона.

Захищає жіночий організм: дієтолог назвала цінний продукт в раціоні

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Крім того, насіння льону багате цінними для організму Омега-3 жирними кислотами. Фус підкреслила, це не незамінні речовини, тому повинні надходити з їжею в достатній кількості. Вони беруть участь у побудові клітинних мембран, зменшують в'язкість крові, підвищують еластичність судин, покращують травлення і знижують ризик розвитку цукрового діабету, а також ожиріння.

Дієтолог назвала і добову норму цієї цінної харчової добавки: не більше 1-2 ст. ложок, тобто 10 -20 г насіння. Зазначеною кількістю не варто нехтувати, адже крім явної користі є й деякі істотні обмеження.

Захищає жіночий організм: дієтолог назвала цінний продукт в раціоні

Ілюстративне фото (pixabay.com)

"Насіння в невеликій кількості містять рослинні ціанідні з'єднання, а також у них великий вміст клітковини, яка викликає дискомфорт в кишечнику і послаблюючу дію", - підкреслила вона.

За словами експерта, насіння льону застосовують при лікуванні гастриту і виразки, як обволікаючий засіб, тому що воно створюює захисний шар на внутрішній поверхні шлунка, тим самим оберігаючи його від впливу травних соків.

Експерт порекомендувала приготувати корисний кисіль, а також дала пораду, в які страви краще додавати цей харчовий продукт.

«Потрібно насіння льону залити окропом і настояти. Виходить густий кисіль, приємний на смак. Насіння можна додавати в салати, каші, кисломолочні напої», - зазначила фахівець.

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