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Комаровський розповів, з якого віку можна подорожувати з дитиною

Lite » Краса і здоров'я 12.11.2018 - 14:55
Комаровський розповів, з якого віку можна подорожувати з дитиною
Євген Комаровський (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Доктор стверджує, що літати на літаку можна, якщо дитині є два тижні

Український педіатр, лікар вищої категорії, письменник, телеведучий передачі "Школа доктора Комаровського" Євген Комаровський розповів, з якого віку дітей можна брати з собою в подорожі. Відповідний пост опублікований в Instagram.

Експерт стверджує, що подорожувати з дитиною можна починаючи з 10-денного віку. Турбуватися, що поїздка погано позначиться на самопочутті дитини, за словами Комаровського, не варто.

"Можна подорожувати з віку у два тижні. Вік два тижні - це вік, з якого можна починати літати на літаку. Якщо ви не плануєте літати на літаку, то можна починати подорожувати в день, коли ви вийдете з пологового будинку", - пише лікар.

Також ведучий зазначає, що перед поїздкою важливо добре підготуватися, щоб не піддавати дитину ризику. "Головне не сам факт подорожі. Головне, що під час мандрівки ви можете забезпечити дитині умови, які передбачають його безпеку", - зазначено у повідомленні.

Комаровський розповів, з якого віку можна подорожувати з дитиною

Скріншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, що Комаровський пояснив, що робити, якщо у дитини аденоїди. За словами експерта, медична наука давно сформулювала абсолютно конкретні показання до видалення аденоїдів.

До речі, експерт повідомив, з чим пов'язано випадання волосся у дорослих і дітей. Комаровський радить вибирати шампуні без агресивних хімічних компонентів, таких як содиум лаурил/лаурет сульфати, парабени і силікони.

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