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Комаровський розповів, як уникнути синдрому раптової смерті немовляти

Lite » Краса і здоров'я 13.11.2018 - 16:20
Комаровський розповів, як уникнути синдрому раптової смерті немовляти
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Дитина повинна спати виключно на спині

Відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський популярно пояснив, в якому положенні має спати дитина перший час свого життя, щоб істотно зменшити ймовірність синдрому раптової смерті. Відповідний пост експерт опублікував у Instagram.

"Дитина першого року життя має спати на спині. Не на животі, не на боці. Тільки на спині! Сон на спині статистично достовірно зменшує ймовірність синдрому раптової смерті немовляти", - написав експерт.

За словами Комаровського, синдром раптової смерті немовляти - нерідке явище. Суть його полягає в тому, що здорова дитина вмирає під час сну, а на розтині ніяких ознак хвороби не виявляється.

Лікар стверджує: "До теперішнього часу медична наука не в змозі однозначно відповісти на питання, через що це відбувається. Першопричина - раптова зупинка дихання, а ось чому зупиняється дихання? Статистика лише вказує на чинники, що збільшують ймовірність розвитку синдрому, але самі його механізми не з'ясовані абсолютно".

Синдром частіше розвивається у хлопчиків у віці 2-4 місяці. Також впливають погодні умови: взимку ризик зростає. Причиною може стати недоношеність. До речі, на дані фактори вплинути неможливо, проте є і ті, які підвладні змінам.

Комаровський розповів, як уникнути синдрому раптової смерті немовляти

Скріншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, що Комаровський розповів, з якого віку можна подорожувати з дитиною.

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