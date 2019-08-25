Ключ до успіху: прості істини, які допоможуть вам схуднути

Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієтолог розкрила важливі речі, які ляжуть в основу схуднення

Популярний дієтолог Наталія Кошкіна, яка раніше розповіла, чи можна їсти після шостої вечора, поділилася на своїй сторінці в Instagram простими, але важливими відкриттями, які допомогли їй схуднути в свій час - і можуть допомогти і вам.

На думку експерта, ці прості істини - ключ до успіху в питанні позбавлення від зайвих кілограмів.

1. Доведеться потрудитися

Щоденні дії + усвідомленість = результат.



2. Харчування – це головне

Їжа – це автомобіль. Фізична активність – пасажир. І так буде завжди. Я намагалася з'їхати з харчування, додаючи більше кардіо, роблячи більше HIIT, збільшуючи кількість і інтенсивність тренувань. Тому що я хотіла змінити те, що легше. Погодьтеся, почати ходити в спортзал легше, ніж змінити харчові звички. Але якщо ви сідаєте в авто без водія, то це шлях в нікуди.



Ілюстративне фото (unsplash.com)

3. Підготовка – ключ до успіху

Підготовка означає, що ви не розраховуєте на авось і на здатність приймати швидкі і правильні рішення. Частіше всього це не прокатує.



Вона означає, що вам потрібно:

носити їжу з собою

планувати меню на завтра/на тиждень

мати свої варіанти перекусів, які можна приготувати на льоту.

подбати про програму тренування, перш, ніж йти в зал і ін



Природно, ваше життя не має крутитися навколо їжі. І одного разу ви точно облажаєтесь. Але це має стати винятком.





Ілюстративне фото (unsplash.com)

4. Тут немає фінішної прямої

Це - найважливіший урок. Найскладніший урок. Нам здається, що коли ми схуднемо на 2, 5, 10 кг, наше життя стане кращим. Що ми, нарешті, станемо щасливими. А поки ми трохи потерпимо, щоб потім кайфанути по повній.

Але це ілюзія.



"Правда в тому, що як тільки ви перестанете думати про фінішну пряму, ваші "повинна" і "треба" випаруються, зникне тиск. А коли він зникне, ви, нарешті, почнете отримувати задоволення від процесу і від життя. Хіба воно не варто того?" - підсумувала Наталія.

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Нагадаємо, що раніше експерт по схудненню Катя Медушкина розповіла, як уникнути почуття голоду в процесі схуднення.

Раніше спеціаліст по аюрведичному харчуванню Валентина Ивушкина поділилася порадами, як правильно вживати фрукти в літній період.